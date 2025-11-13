Cerrar X
Nuevo León

Vecinos rechazan construcción de megadesarrollo en el Topo Chico

Habitantes de la colonia Lomas de Aztlán señalaron que afecta a la naturaleza y modificaría la tranquilidad de la zona si se desarrollan las 21 torres

  • 13
  • Noviembre
    2025

La eventual construcción de un megadesarrollo de 21 torres para 1,680 departamentos, en el Cerro del Topo Chico, también encontró el rechazo de vecinos de la colonia Lomas de Aztlán, del municipio de Escobedo.

Sus voces se sumaron a las de activistas y expertos, quienes afirman que, de construirse, las llamadas Torres Sendero dañarán seriamente a los cientos de especies de flora y fauna que habitan en ese espacio considerado Área Natural Protegida (ANP) desde el año 2000.

Y es que entre las especies de aves, reptiles y mamíferos hay algunos que están en peligro de extinción, como es el caso de la planta llamada “huevos de víbora” (Amoreuxia wrightii), la cual está protegida por la Norma Oficial Mexicana (NOM) 059.

Esta zona también es corredor y área de descanso de mariposa monarca, que es una especie sujeta a protección especial de acuerdo con la NOM-059.

Este proyecto pertenece a la empresa Inmobiliaria Espacios, del empresario José Antonio Treviño Posada.

La razón social de la empresa es Promotora de Inmuebles Linda Vista SA de CV y se ubica en el Centro de Monterrey.

El Horizonte realizó un nuevo recorrido en el que se pudo captar la inconformidad de algunos vecinos contra el proyecto, tal como ocurre con los activistas.

Los vecinos aseguraron no estar de acuerdo con el presunto megadesarrollo porque afecta a la naturaleza y modificaría la tranquilidad de la zona, considerando la magnitud de nuevos residentes que espera albergar el complejo Torres Sendero.

“Hubo un acercamiento por parte de la constructora; vinieron a limpiar, limpiaron toda esa parte de lo que es hace como dos meses más o menos".

“La verdad, yo digo que no está bien ese proyecto porque, pues, quitaría mucho espacio natural de vegetación y de los animalitos”, comentó Reyna Alvarado.

Rosy Segura, vecina de Lomas de Aztlán, de Escobedo, dijo que el proyecto ocasionaría daños en los escurrimientos de agua del cerro y más caos vial.

“Se haría muy feo lo de las inundaciones, habría mucho tráfico, mucho movimiento y, pues no, aquí está muy tranquilo”, sentenció. 

La activista que denunció el caso y quien, por razones de seguridad, pide ser identificada como “Tulipán del Monte”, tal como aparece en redes sociales, señaló que están organizando una concentración junto con otras ONG para oponerse a la construcción del desarrollo.


