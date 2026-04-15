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Nuevo León

Investigan a tránsito por falsedad tras ejecución en Arboleda

El agente vial ya había sido presentado ante el Ministerio Público por inconsistencias en sus primeras declaraciones y continúa colaborando con la investigación

  • 15
  • Abril
    2026

La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León mantiene abierta una investigación contra un agente de tránsito municipal que participó en los hechos donde un joven de 27 años, originario de Sinaloa, fue ejecutado en las inmediaciones de la zona de Arboleda, tras detectar inconsistencias y posibles falsedades en sus primeras declaraciones.

Aunque el elemento fue presentado ante el Ministerio Público, posteriormente quedó en libertad bajo medidas de resguardo, mientras avanzan las indagatorias. El oficial permanece sujeto a colaborar con las autoridades.

Analizan videos y celular del agente

El fiscal general del estado, Javier Flores, informó que continúan recabando pruebas clave para esclarecer el caso, entre ellas grabaciones de cámaras de seguridad y el teléfono celular del agente vial.

“Se están actuando en todas las diligencias como establecí ahorita. Ya el policía nos permite el acceso al teléfono, eso va a dar una claridad. Estamos obteniendo los videos de la zona y todo lo necesario”

Las autoridades buscan reconstruir con precisión lo ocurrido mediante el análisis de estos elementos.

Ataque ocurrió mientras la víctima estaba detenida

De acuerdo con la Fiscalía, al momento de la agresión el joven se encontraba detenido por el tránsito municipal, cuando un hombre llegó al lugar, descendió de otro vehículo y disparó directamente contra la víctima.

El fiscal aclaró que el joven fue privado de la vida en el sitio, descartando que se tratara de una privación ilegal de la libertad, como se había señalado inicialmente.

Sin detenidos por el crimen

Peritos continúan revisando las cámaras instaladas en la zona comercial y corporativa de Arboleda, así como la información contenida en el celular del oficial, con el objetivo de establecer la secuencia exacta del homicidio.

Hasta el momento, no se ha informado sobre personas detenidas por este caso.


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