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Nuevo León

Sin denuncia de familias asaltadas en carretera Laredo: Fiscalía

Flores Saldívar indicó que ya fueron identificados dos presuntos responsables del robo cometido contra los pasajeros de dos vehículos

  • 15
  • Abril
    2026

Las familias que fueron víctimas de un asalto en la zona de Mamulique y cuyo caso quedó videograbado, no han presentado denuncias formales ante la autoridad, informó el Fiscal General de Justicia de Nuevo León, Javier Flores Saldívar.

El funcionario señaló que, pese a ello, la Fiscalía abrió una investigación de oficio con base en los videos difundidos en redes sociales y ya se tienen avances importantes.

“No han querido acudir a hacernos una denuncia. Se les ha exhortado, pero con los videos y las redes sociales en las que se manifiesta este evento, se levanta una noticia”, expresó.

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Flores Saldívar indicó que ya fueron identificados dos presuntos responsables del robo cometido contra los pasajeros de dos vehículos.

“Se tienen identificadas a las personas. Al parecer hubo la detección de dos sujetos. Estamos por actualizar esos datos”, señaló.

El fiscal agregó que se trabaja en coordinación con corporaciones de seguridad para reforzar la vigilancia en carreteras y brindar mayor protección a los ciudadanos durante el periodo vacacional.

Video revela violento asalto en carretera del norte

“¡Están asaltando, los están asaltando!”, fue el grito desesperado de un viajante que circulaba por la carretera a Laredo, alertando sobre un atraco en pleno trayecto.

Aquí te presentamos la nota completa: Video revela violento asalto en carretera del norte


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