Investigan muerte de niña de 4 años en vivienda de Zuazua

La Policía Ministerial investiga la muerte de una niña de cuatro años, quien presenta golpes en abdomen y tórax.

La menor murió en el interior de un domicilio localizado en el cruce de las calles Santa Elena y Santa Lucía, en la colonia Misión de Santa Elena, en el municipio de Zuazua.

El reporte sobre los hechos fue recibido por el número de emergencia alrededor de la 01:30 horas del martes.

Tras lo anterior al lugar llegaron elementos de la Policía municipal y socorristas.

Se estableció que la menor se encontraba ya sin vida sobre una cama donde además se localizaron residuos de vómito.

Durante la primera investigación, el papá de la niña dijo a la Policía que la menor se había caído de un árbol.

Los peritos de la Fiscalía al iniciar la investigación y la recolección de evidencias se percataron que la niña presentaba severos golpes en el abdomen.

La casa donde ocurrieron los hechos es mantenida bajo el resguardo de las autoridades.

Asimismo, se dio a conocer que los padres de la niña se encuentran bajo la custodia de la Fiscalía para esclarecer lo que sucedió en el interior del domicilio.

