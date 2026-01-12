Investigan presunta muerte por bajas temperaturas en Monterrey

Una presunta muerte por las bajas temperaturas es investigada por las autoridades en la zona de la Alameda Mariano Escobedo, en Monterrey.

La víctima se trata de un hombre en situación de calle de entre 40 a 45 años de edad, quien amaneció sin vida en una banqueta.

Fue sobre José Trinidad Villagómez, entre Washington y 5 de mayo, donde se reportó el deceso a las 8:00 de la mañana.

El hombre tenía apenas una cobija con la que trató de pernoctar a la intemperie mientras el termómetro oscilaba los 2 y 3 centígrados.

Trascendió que no había indicios de violencia y que se trataría de un deceso natural.

Al sitio arribaron elementos de la Fiscalía para las investigaciones preliminares y el levantamiento del cuerpo.

Descartan deceso por bajas temperaturas

Más temprano una situación similar se presentó en la avenida Padre Mier, donde otra persona sin hogar falleció en la vía pública.

Aunque en primera instancia se informó de manera extraoficial que esa muerte estaría relacionada con el frío, Protección Civil de Nuevo León aseguró que se trató de una congestión que sufrió un hombre cuando dormía al aire libre.

