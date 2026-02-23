Italia analiza candidatura de Roma para los Juegos Olímpicos 2040

Adiós, Milán-Cortina. ¿Hola a Roma 2040?

Después de que la presidenta del Comité Olímpico Internacional, Kirsty Coventry, elogiara los Juegos Olímpicos de Invierno organizados en Italia en los que se estableciera “un nuevo estándar alto”, los organizadores locales están contemplando postularse para que Roma sea quien albergue los Juegos Olímpicos de 2040.

“Creo que nuestro país merece otros Juegos Olímpicos de Verano”, indicó el fin de semana Luciano Buonfiglio, presidente del Comité Olímpico Italiano (CONI). “Pero vayamos paso a paso. Una candidatura tiene que acordarse y compartirse con el gobierno”.

Antecedentes de candidaturas fallidas

Y es que la idea de que el "país de la bota" albergara los Juegos de Milán-Cortina se concibió después de que la entonces alcaldesa de Roma, Virginia Raggi, rechazara en 2016 la candidatura para los Juegos Olímpicos de 2024.

"A la luz de la información que tenemos, estos Olímpicos no son sustentables. "Solo nos traerán endeudamiento", afirmó Raggi en 2016.

Esa declaración ocurrió cuatro años después de que el entonces primer ministro Mario Monti cancelara, en 2012, la candidatura de la ciudad para los Juegos de 2020 por preocupaciones financieras.

“Las cicatrices te ayudan a recordar las derrotas", comentó Giovanni Malagò, jefe del comité organizador de Milán Cortina y expresidente del CONI.

De darse, Italia estaría albergando por segunda vez en su historia los Juegos Olímpicos desde la ultima vez en 1960.

Sin embargo, Giovanni Malagò, jefe del comité organizador de Milán Cortina y expresidente del CONI, sugirió que Roma tiene un par de ventajas clave en los círculos olímpicos: su historia “única” de candidaturas fallidas y el recinto central para cualquier candidatura de verano.

“Roma tiene un estadio de 70,000 asientos con una pista de atletismo, lo cual es enorme en términos de sostenibilidad”, explicó.

El Stadio Olimpico existente y el complejo del Foro Italico en los alrededores serían un escenario natural para el atletismo y la natación, los dos deportes más grandes de los Juegos de Verano.

Por su parte, el alcalde de Roma, Roberto Gualtieri, dijo durante los Juegos de Milán-Cortina que cree que su ciudad tiene “las condiciones” para otra candidatura, especialmente después de recibir a más de 33 millones de personas en la capital y el Vaticano por el Año Santo en 2025.

“Se considera un objetivo realista, estoy abierto a colaborar con el COI, el gobierno y el CONI para crear la candidatura más competitiva posible", dijo Gualtieri. “Una capital como Roma no debería tener miedo a los grandes desafíos. El Jubileo mostró nuestra capacidad organizativa para grandes eventos”.

Panorama de futuras sedes olímpicas

La próxima edición de los Juegos Olímpicos (2028) se llevará a cabo en Los Ángeles y la de 2032 en Brisbane, Australia.

La sede de la edición de 2036 estaría entre India y Qatar, quienes se postularán para albergar los Olímpicos de ese año, por lo que en 2040 los Juegos de Verano parecen tener vía libre para volver a Europa.

