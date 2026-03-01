Invita Gobernador al 'Mundial Más Norteño' en tres idiomas

El gobernador de Nuevo León, Samuel García, junto a la titular de Amar a Nuevo León, Mariana Rodríguez, invitaron este domingo a todos los aficionados del futbol a vivir el "Mundial más Norteño" en tres idiomas distintos.

Si eres fan del fútbol, tienes que ver este video. @marrdzcantu y yo te contamos por qué tienes que venir a Nuevo León.



¡ARRÁNCATE, COMPADRE, AL MUNDIAL MÁS NORTEÑO! ⚽️🇲🇽🤠🦁👊🏻 pic.twitter.com/xm7YxR8AAn — Samuel García (@samuel_garcias) March 1, 2026

Invitan a aficionados en cuatro idiomas distintos

A través de un video publicado en redes sociales, el mandatario estatal y su esposa aseguraron que Nuevo León es el mejor estado de México, por lo que fue considerado sede para este Mundial 2026. Aunque el video se realizó en inglés, las descripciones de cada una de las publicaciones se encuentran en cuatro versiones, español, inglés, japonés y coreano.

"Nuevo León es el mejor estado de México. Estamos en el norte, al sur de Texas y somos famosos por nuestras grandes montañas".

Si eres fan del fútbol, tienes que ver este video. @marrdzcantu y yo te contamos por qué tienes que venir a Nuevo León.



¡ARRÁNCATE, COMPADRE, AL MUNDIAL MÁS NORTEÑO! ⚽️🇲🇽🤠🦁👊🏻 pic.twitter.com/xm7YxR8AAn — Samuel García (@samuel_garcias) March 1, 2026

Al destacar parte de la gastronomía y cultura, ambos instaron a los aficionados a formar parte de este magno evento, donde la ciudad dará lugar a varios partidos mundialistas en sus distintas fases en el Estadio BBVA, mejor conocido como el "Gigante de Acero".

축구 팬이라면 이 영상 꼭 보세요! marrdzcantu 와 제가 누에보 레온에 꼭 와야 하는 이유를 알려드릴게요.



¡ARRÁNCATE, COMPADRE, AL MUNDIAL MÁS NORTEÑO! ⚽️🇲🇽🤠🦁👊🏻 pic.twitter.com/8nRwStNR7w — Samuel García (@samuel_garcias) March 1, 2026

Afirmaron que se contará con la presencia de grandes artistas durante todo el mes, por lo que afirmaron que esperan a todos con "los brazos abiertos".

Recordemos que la FIFA agendó para la Copa Mundial 2026, 104 partidos en el que participarán 48 equipos repartidos en 16 sedes de tres países: Estados Unidos, Canadá y México.

Comentarios