Lía y Mía Cueva ganan bronce en la Copa del Mundo de Clavados

Las hermanas mexicanas Lía y Mía Cueva continúan consolidándose como una de las duplas más prometedoras de los clavados al conquistar este domingo la medalla de bronce en el trampolín sincronizado de 3 metros durante la Copa del Mundo de Clavados Montreal 2026.

Con apenas 15 años, las gemelas firmaron una actuación de alto nivel al acumular 302.16 puntos tras cinco ejecuciones, resultado que les permitió subir al podio y mantener la racha positiva del equipo mexicano en la competencia.

Lia y Mia Cueva son el presente y futuro de los clavados en México.



En apenas su quinta competencia mundial (Copa del Mundo o Campeonato Mundial) han ganado su tercera medalla.



Copa del Mundo de Guadalajara 2025 - Plata

Campeonato Mundial 2025 - Bronce

Copa del Mundo de… pic.twitter.com/cSrBnqYe6E — Olimpismo Mexicano (@OlimpismoMex) March 1, 2026

China domina; México pelea la plata

La prueba fue dominada por la dupla china conformada por Yiwen Chen y Jia Chen, que se llevó la medalla de oro con 329.94 unidades gracias a ejecuciones prácticamente impecables.

La plata quedó en manos de las australianas Alysha Koloi y Maddison Keeney, quienes sumaron 303.42 puntos y superaron por apenas 1.26 unidades a las mexicanas, que se mantuvieron en la pelea por el segundo puesto hasta el final.

La competencia de Lía y Mía se caracterizó por la consistencia. Abrieron con un clavado de 48.60 puntos que las colocó en el cuarto sitio. En su segunda ejecución (47.40) se mantuvieron cerca de la zona de medallas.

Fue a partir del tercer salto cuando la dupla dirigida por Iván Bautista se metió de lleno al podio al llegar a 162.20 puntos acumulados. En las dos rondas finales confirmaron su lugar con registros de 66.96 y 71.10, que sellaron el bronce.

Además, lograron imponerse a las parejas de Estados Unidos y Canadá en una prueba de alto nivel, donde también destacaron las británicas Scarlett Mew Jensen y Yasmin Harper, quienes terminaron séptimas tras caer en las rondas finales.

México suma tres preseas

Con este resultado, la delegación mexicana alcanzó tres medallas en la Copa del Mundo de Montreal. Previamente se habían conseguido dos platas: una en equipo mixto (Osmar Olvera, Gabriela Agúndez, Aranza Vázquez y Randal Willars) y otra en trampolín sincronizado varonil con Osmar Olvera y Juan Manuel Celaya.

Para las gemelas Cueva Lobato se trata de su tercera medalla internacional reciente, luego de la plata obtenida en la Copa del Mundo de Guadalajara 2025 y el bronce en el Campeonato Mundial de Singapur 2025.

La actuación en Montreal confirma el crecimiento acelerado de Lía y Mía, quienes pese a su juventud ya compiten de tú a tú con la élite mundial.

Su regularidad, sincronía y temple competitivo las colocan como firmes candidatas a protagonizar el ciclo rumbo a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, donde México podría encontrar en ellas a una de sus cartas más fuertes en los clavados.

