Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
lia_bd05f43ab2
Deportes

Lía y Mía Cueva ganan bronce en la Copa del Mundo de Clavados

Las hermanas Lía y Mía Cueva conquistaron la medalla de bronce en el trampolín sincronizado de 3 metros durante la Copa del Mundo de Clavados Montreal 2026

  • 01
  • Marzo
    2026

Las hermanas mexicanas Lía y Mía Cueva continúan consolidándose como una de las duplas más prometedoras de los clavados al conquistar este domingo la medalla de bronce en el trampolín sincronizado de 3 metros durante la Copa del Mundo de Clavados Montreal 2026.

Con apenas 15 años, las gemelas firmaron una actuación de alto nivel al acumular 302.16 puntos tras cinco ejecuciones, resultado que les permitió subir al podio y mantener la racha positiva del equipo mexicano en la competencia.

China domina; México pelea la plata

La prueba fue dominada por la dupla china conformada por Yiwen Chen y Jia Chen, que se llevó la medalla de oro con 329.94 unidades gracias a ejecuciones prácticamente impecables.

La plata quedó en manos de las australianas Alysha Koloi y Maddison Keeney, quienes sumaron 303.42 puntos y superaron por apenas 1.26 unidades a las mexicanas, que se mantuvieron en la pelea por el segundo puesto hasta el final.

La competencia de Lía y Mía se caracterizó por la consistencia. Abrieron con un clavado de 48.60 puntos que las colocó en el cuarto sitio. En su segunda ejecución (47.40) se mantuvieron cerca de la zona de medallas.

GygQKIeXQAA5UwM.jfif

Fue a partir del tercer salto cuando la dupla dirigida por Iván Bautista se metió de lleno al podio al llegar a 162.20 puntos acumulados. En las dos rondas finales confirmaron su lugar con registros de 66.96 y 71.10, que sellaron el bronce.

Además, lograron imponerse a las parejas de Estados Unidos y Canadá en una prueba de alto nivel, donde también destacaron las británicas Scarlett Mew Jensen y Yasmin Harper, quienes terminaron séptimas tras caer en las rondas finales.

México suma tres preseas

Con este resultado, la delegación mexicana alcanzó tres medallas en la Copa del Mundo de Montreal. Previamente se habían conseguido dos platas: una en equipo mixto (Osmar Olvera, Gabriela Agúndez, Aranza Vázquez y Randal Willars) y otra en trampolín sincronizado varonil con Osmar Olvera y Juan Manuel Celaya.

Para las gemelas Cueva Lobato se trata de su tercera medalla internacional reciente, luego de la plata obtenida en la Copa del Mundo de Guadalajara 2025 y el bronce en el Campeonato Mundial de Singapur 2025.

ia.JPG

La actuación en Montreal confirma el crecimiento acelerado de Lía y Mía, quienes pese a su juventud ya compiten de tú a tú con la élite mundial.

Su regularidad, sincronía y temple competitivo las colocan como firmes candidatas a protagonizar el ciclo rumbo a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, donde México podría encontrar en ellas a una de sus cartas más fuertes en los clavados.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

copa_mundial_iran_2026_20e46b41c5
Peligran partidos de Irán en Copa Mundial por conflicto con EUA
HCOFH_01_Wo_AE_Jz_Pb_e4c9af3e05
México abre con plata en la Copa del Mundo de Clavados
sheinbaum_llamada_fifa_e593859197
Ratifica Sheinbaum Mundial 2026 tras llamada con Infantino
publicidad

Últimas Noticias

deportes_guido_pizarro_e81ac0058f
Cumple Guido Pizarro un año como director técnico de Tigres
EH_CONTEXTO_8_01fd8d4366
¿Qué se sabe del funeral de 'El Mencho' en Guadalajara?
samuel_garcia_cancha_454_3c5bf494a1
Entrega Samuel García cancha 454 a 101 días de Mundial 2026
publicidad

Más Vistas

HCRU_7_Aw_Xs_A_Emp67_66f21663b4
EUA, Israel e Irán: conflicto en vivo, minuto a minuto
INFO_7_CONTEXTO_23_b441bb21f7
Reporta Sismológico Nacional temblor en Santa Catarina
Whats_App_Image_2026_02_28_at_6_45_40_PM_1_e245ee806a
Celebrará NL el Día del Patrimonio con más de 100 actividades
publicidad
×