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Internacional

Blue Origin suspende vuelos tras falla en cohete

El cohete New Glenn tuvo un lanzamiento fallido por problemas en el motor, por lo que la FAA abrió una investigación para determinar lo ocurrido

  • 20
  • Abril
    2026

Este fin de semana, la empresa aeroespacial de Jeff Bezos, Blue Origin, aseguró que el lanzamiento fallido de uno de sus cohetes durante este fin de semana y que dejó a un satélite fuera de órbita se debió a una falla en el motor.

Tras esto, la Administración Federal de Aviación (FAA por sus iniciales en inglés) anunció que los lanzamientos de los cohetes New Glenn quedaron suspendidos hasta que Blue Origin y la FAA terminen la investigación de lo ocurrido.

El cohete despegó el domingo de la Estación de la Fuerza Espacial de Cabo Cañaveral. El propulsor reutilizable de la primera etapa funcionó bien y aterrizó con éxito en una barcaza sobre el océano varios minutos después del lanzamiento. Pero la etapa superior no pudo colocar el satélite en una órbita lo suficientemente elevada para que pudiera iniciar operaciones.

De acuerdo con el director ejecutivo de la compañía, Dave Limp, los datos preliminares mostraron que uno de los motores de la etapa superior no produjo el suficiente empuje.

El satélite debía incorporarse a la red en órbita de AST SpaceMobile, diseñada para ofrecer servicio directo a teléfonos inteligentes desde el espacio.

La etapa superior del cohete y el satélite reingresaron el lunes a la atmósfera, según la Fuerza Espacial de Estados Unidos. De momento no hay más detalles disponibles.

Este es apenas el tercer vuelo del New Glenn, el cohete con el cual cuenta la NASA para lanzar los módulos de alunizaje Blue Moon para el programa lunar Artemis.

El cohete Starship de SpaceX también es parte de la contienda por llevar astronautas a la Luna, incluso a partir de 2028.


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