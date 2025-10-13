Jóvenes de prepa buscan llevar electricidad a comunidades remotas

Más de 140 jóvenes de las preparatorias del Tecnológico de Monterrey participaron en un emocionante hackathon que les retó a buscar soluciones para llevar electricidad a comunidades rurales que carecen de acceso al servicio.



Con el nombre “GreenHack Innovation: Innovando con Energía Sostenible”, el alumnado participó en un fast challenge en el que tuvo que poner a prueba su ingenio, creatividad, talento y capacidad de trabajo en equipo.

“En nuestra empresa creemos que las ideas pueden transformar vidas. Por este motivo, hoy lanzamos un reto que exige creatividad, empatía y visión de futuro. Este hackathon es su espacio para imaginar sin límites, colaborar con pasión y construir soluciones que contribuyan a un mundo mejor”, explicó Amable Matus, responsable de Innovación de Iberdrola México, en el inicio de la actividad, que tuvo lugar en la PrepaTec Eugenio Garza Sada, en el municipio de Monterrey.

Amable Matus, de Iberdrola México, expuso el reto a enfrentar y destacó que la energía “es motor de desarrollo”.





Bajo esta premisa, las y los jóvenes de bachillerato contaron con una explicación inicial en la que se enseñaron una amplia variedad de conceptos, desde la empatía al pensamiento crítico, y trabajaron en grupos para un reto que consistía en diseñar una solución tecnológica accesible y sostenible para generar energía en comunidades vulnerables que no tienen acceso confiable a la red eléctrica.

“Con este tipo de actividad, los muchachos rompen esquemas y aprenden a trabajar en equipo. Y con un equipo que se les asigna, tal y como pasa en la vida real. El mundo laboral es un reto cada día. Si el alumnado solo se centra en las tareas comunes, no los estamos preparando para la vida diaria”, afirmó Maricarmen Moncada, mentora del Campus Eugenio Garza Sada.

Se configuraron 48 equipos y el reto duró alrededor de cuatro horas. En una primera etapa, se habló de la importancia de la empatía para el trabajo en equipo, mientras que en la segunda se llevó a cabo la definición del problema.

La tercera fase consistió en idear una solución para el reto propuesto y, finalmente, hubo un espacio para el diseño de la presentación, la preparación del discurso y la evaluación por parte de un comité evaluador conformado por especialistas de Iberdrola México y profesores y directivos del Tec de Monterrey, premiando a las tres mejores propuestas.

“Aprendí a trabajar en equipo y aprendí que, muchas veces, las ideas, aunque puedan parecer imposibles, pueden llegar a ser posibles gracias al trabajo en equipo”, dijo la estudiante Karla Eugenia, resumiendo el sentir de sus compañeras y compañeros tras una jornada llena de aprendizajes.

Iberdrola México y el Tecnológico de Monterrey mantienen una estrecha colaboración que abarca distintas áreas, que van desde el fomento a la innovación y el emprendimiento hasta el impulso a la educación, a través de la entrega de becas a jóvenes de México o el diseño de cursos especializados para el personal de la compañía.

