Muere Nicholas Brendon, actor de ‘Buffy’, a los 54 años

El actor estadounidense Nicholas Brendon, reconocido mundialmente por su papel como Xander Harris en la serie Buffy the Vampire Slayer, falleció el 20 de marzo de 2026 a los 54 años, según confirmó su familia a través de un comunicado difundido en redes sociales.

De acuerdo con el mensaje oficial, el intérprete murió mientras dormía por causas naturales en San Francisco. Sus seres queridos expresaron su profundo dolor por la pérdida y recordaron a Brendon como una persona apasionada, sensible y con una notable creatividad.

Un adiós inesperado

En el comunicado, la familia subrayó que, además de su trayectoria como actor, Brendon había encontrado en los últimos años una nueva vocación en la pintura y el arte. También destacaron su cercanía con amigos, fans y familiares, con quienes compartía constantemente su talento.

Aunque el actor había sido abierto respecto a problemas de salud en el pasado, incluyendo un defecto cardíaco congénito, el síndrome de cauda equina y un infarto en 2023, sus allegados señalaron que se encontraba bajo tratamiento médico y mantenía una actitud optimista antes de su fallecimiento.

La noticia generó reacciones inmediatas en medios internacionales y entre seguidores de la serie creada por Joss Whedon, que marcó a toda una generación.

El corazón humano de “Buffy”

Brendon alcanzó la fama a finales de los años noventa con su interpretación de Alexander “Xander” Harris, uno de los personajes principales de Buffy, la cazavampiros, emitida entre 1997 y 2003 durante siete temporadas.

Su personaje, el único del grupo sin poderes sobrenaturales, se convirtió en el contrapunto humano dentro del llamado “Scooby Gang”. Xander era conocido por su humor, lealtad y valentía, características que lo posicionaron como una figura entrañable para los fans.

A lo largo de la serie, participó en 143 de los 144 episodios, consolidándose como uno de los pilares narrativos. Entre sus momentos más recordados destacan episodios como “The Zeppo” y su papel clave en el desenlace de la historia.

Nacido en 1971, Brendon llegó a la actuación tras abandonar una prometedora carrera en el béisbol debido a una lesión. A los 25 años retomó su interés por la interpretación, incluso como forma de superar un problema de tartamudeo.

Su salto a la fama fue casi inmediato: apenas tres meses después de firmar con un representante, fue elegido para interpretar a Xander, el papel que definiría su carrera.

Además de Buffy, participó en otras producciones como Criminal Minds, donde interpretó a Kevin Lynch. Sin embargo, su legado quedó inevitablemente ligado al universo de Sunnydale y a una serie que hoy es considerada de culto.

A pesar de críticas ocasionales hacia su personaje, Xander Harris fue para muchos el reflejo del espectador común: imperfecto, vulnerable, pero siempre dispuesto a luchar por quienes ama.

Por su trabajo, Brendon recibió nominaciones a los premios Saturn como mejor actor de televisión de género y mejor actor de reparto.

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