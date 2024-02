'Ladypays': Dos años entre postres, belleza y sacrificios

Sandra a sus 21 años es sensación en redes sociales por sus postres, belleza y carisma, pero detrás de esa sonrisa que cautiva a las personas que llegan a la intersección de las avenidas Israel y Eloy Cavazos, está una madre soltera y empresaria que, con sacrificios, logra salir adelante; ella es 'Ladypays'.

Sandra Lizette García González empezó a vender sus pays desde hace dos años, haciendo ella misma sus productos con dos sabores; ahora, ya es una empresaria que le da trabajo a ocho personas y otras que seguirán sumándose.

“¡Ey! Pues la gente empezó a comprar, les empezaron a gustar porque, claro, tratamos de hacerlo con la mejor calidad del mundo; en la casa están ayudándonos a preparar pays cuatro personas y mi mamá y aquí vendiendo están Martha, Keilani otra chica que se llama Alejandra que se acaba de sumar y, pues ahí, hay otras chicas que van a empezar el lunes”

Pero detrás de los logros hay sacrificios y momentos de dificultades; existieron ocasiones que ella ya no quiso seguir y el más fuerte de ellos fue la muerte de su hermana, cuando Sandra tenía 17 años, su hermanita de 16 tomó la decisión de atentar contra su vida.

“Cuando falleció mi hermana, mi hermana se suicidó, yo tenía, cuántos años, tenía como 18 y mi hermana iba a cumplir 17, entonces ese fue el suceso que más me ha marcado y después de eso dije, ya no quiero saber más, ya no puedo, pero ya tenía a mi bebé y dije, tengo que seguir, porque mi hijo me necesita”

Sandra también se enfrentó al acoso, pues al inicio existían hombres que la violentaban, pero ahora considera que las personas la respetan más y le gusta sentir que la ven como una amiga que trata de salir adelante en el crucero de Guadalupe.

Ladypay continúa siendo una mujer joven con sueños y responsabilidades, con la fe de que puede cumplir sus metas y vendiendo sus postres para el deleite de sus seguidores; de los comentarios negativos ni se fija, ella sabe que las personas van a hablar y solo tiene tiempo para seguir creciendo.

“Lo único que se necesita es actitud y creer en ti mismo; realmente, no necesitas más, no necesitas dinero porque, te lo juro que Dios y la vida se te va acomodando para que la vida suceda y fluya y solo necesitas empezar, es todo, empezar y enfocarte, no desistir, nunca tienes que rendirte”

