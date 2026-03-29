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Nuevo León

Lamenta INAH demolición de edificio histórico en Pesquería

El edificio que demolieron, ubicado en el centro del municipio era patrimonio histórico y el INAH indicó que estas acciones tendrían consecuencias.

  • 29
  • Marzo
    2026

Luego de que el alcalde de Pesquería, Francisco Esquivel, demoliera un edificio catalogado como histórico, el Centro del Instituto Nacional de Antropología e Historia en Nuevo León (INAH) lamentó los hechos y los catalogó como ilícitos.

Alcalde justifica demolición por modernización

A través de un video en redes sociales, el alcalde dio a conocer que demolerían un edificio para hacer un centro de servicios municipales, lo cual dijo era muy importante para darle paso a la modernidad de Pesquería.

“La vamos a demoler para tener un avance, una modernización y también es algo muy importante para el crecimiento del municipio”, se escucha decir al alcalde en el video que subió.

INAH señala posible ilegalidad

Sin embargo, el edificio que demolieron, ubicado en la calle Morelos cruce con Porfirio Díaz en el centro del municipio, era patrimonio histórico y el INAH indicó que estas acciones tendrían consecuencias.

“Es por demás lamentable enterarnos el día de hoy que una autoridad municipal, anunciando hasta en medios públicos, “da paso a la modernidad” en un municipio fundado en el siglo XVI, demoliendo inmuebles históricos con el uso de recursos públicos.

“Desde el Centro INAH Nuevo León rechazamos y conminamos a las autoridades municipales de Pesquería a responder por el ilícito cometido, así como también a hacerse cargo de las consecuencias que conlleva”, escribió el Centro del INAH Nuevo León en redes sociales.

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Sin postura oficial tras señalamientos

Hasta el momento, el alcalde, Francisco Esquivel no ha dado una postura sobre los señalamientos del INAH; sin embargo, en redes sociales ya comenzaron a criticar el hecho de la demolición de este lugar.


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