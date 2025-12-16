Podcast
Nuevo León

Es de Miguel Lozano Munguía la Ruta 611 que dejó ocho fallecidos

Según registros públicos, la unidad es parte del conglomerado Tomsa, que pertenece al exalcalde de Pesquería y su hijo, también exalcalde, Patricio Lozano

  • 16
  • Diciembre
    2025

La unidad de la Ruta 611, que el domingo protagonizó un trágico accidente en el que fallecieron ocho personas y más de 60 resultaron heridas, es parte del conglomerado transportista “Transportes del Oriente de Monterrey” (Tomsa), que pertenece al exalcalde de Pesquería, Miguel Ángel Lozano Munguía, y su hijo, también exalcalde, Patricio Lozano Ramos.

Esto, según registros públicos y exregidores que conocen la operación del transporte en ese municipio.



La exregidora de Morena de ese municipio, Karla Ayala, indicó que hay múltiples quejas contra la ruta porque, presionados por los jefes, los choferes manejan a exceso de velocidad. 

Lozano Munguía fue tres veces alcalde de Pesquería por el PRI y su hijo lo fue por el PAN en la pasada administración.

Ayala señaló que también el actual alcalde, Francisco “Cisco” Esquivel, es dueño de rutas urbanas y que, de hecho, en el pasado, era socio de Lozano.

“Sí, definitivamente la ruta 611 es de Miguel Lozano, y aquí en Pesquería hemos estado batallando con las rutas, ya que ambas han sido reportadas en muchas ocasiones; tanto lo voy a decir tal cual: las rutas son controladas por los dos alcaldes (alcalde y exalcalde)".

“Una es de ‘Cisco' Esquivel, que es la ruta 41, que también siempre se vive con mucho peligro, y la otra ruta, pues es la 611, que es del grupo Tomsa, que definitivamente es de Miguel Lozano".

“Las quejas más constantes son precisamente que van a exceso de velocidad, ya que a los choferes, pues les piden ciertas vueltas que en cierto tiempo estén”, indicó.



Tomsa también opera la empresa Konect On Line, que da servicio a municipios.

El domingo, una unidad repleta de pasajeros perdió el control y se estampó contra un barandal, terminando volcada y provocando la muerte de ocho pasajeros, entre ellos el chofer.

“Yo creo que es muy desconsiderado de parte de los dueños de la ruta porque ellos mismos saben cómo tienen ahorita el tráfico en todo lo que es la Miguel Alemán; el tráfico está colapsado debido a las líneas del metro que se están haciendo".

“Constantemente es estar jugándose carreritas y con eso desgraciadamente estar arriesgando a los ciudadanos que ocupan el transporte público”, expresó Ayala.

Lamentan tragedia

Por su parte, la empresa Grupo Enlaces / Tomsa, propietaria del camión involucrado en el accidente, emitió un pronunciamiento en el que expresó sus condolencias a las familias de las víctimas.

“Grupo Enlaces lamenta el acontecimiento suscitado y se une a la pena que embarga a las familias de las víctimas, por las almas de quienes partieron en el accidente vial".

“Expresamos nuestras más sinceras condolencias y apoyo solidario a las familias”, se lee en el comunicado.

Las investigaciones continúan para determinar las causas que provocaron que el camión perdiera el control y terminara volcado, en uno de los accidentes más trágicos registrados recientemente en el área metropolitana.


Comentarios

Etiquetas:
