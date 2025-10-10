Lanza Infonavit convocatoria para impulsar 'La Gran Remodelación'

El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT) y la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco Servytur) invitaron a comercios de diversos sectores de la construcción a participar en la iniciativa “La Gran Remodelación”.

Este evento tiene el objetivo de ofrecer promociones a derechohabientes interesados en realizar mejoras en sus viviendas mediante el crédito Mejoravit Solo para Ti, en lugares como ferreterías, tiendas de mejoramiento del hogar y empresas del sector de la construcción.

“Esta iniciativa busca potenciar el uso del crédito Mejoravit Solo para Ti, con promociones para los acreditados, quienes tendrán acceso a descuentos y contarán con protección legal a través de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco)”, se lee en el comunicado compartido.

Asimismo, las empresas participantes podrán beneficiarse de la difusión nacional de la iniciativa, al acceder a una amplia base de clientes potenciales en el sector de remodelación y mantenimiento de vivienda.

De acuerdo con el INFONAVIT, el crédito Mejoravit Solo para Ti permite a los trabajadores mejorar, renovar, ampliar o reparar su vivienda, con montos que van desde 10,318 hasta 163,030 pesos.

El dinero se deposita directamente en la cuenta bancaria del beneficiario, quien puede decidir libremente en qué establecimiento utilizarlo.

Para acceder al crédito, los derechohabientes deben contar con relación laboral vigente, estar registrados en una Afore, autorizar la consulta al buró de crédito y que la vivienda esté a nombre propio o de un familiar directo.

Además, la edad del solicitante más el plazo del crédito no debe superar los 70 años en hombres o 75 años en mujeres, y no se permite tener otro crédito vigente con el INFONAVIT.

Las empresas interesadas en sumarse a “La Gran Remodelación” pueden consultar el proceso de inscripción y registro de promociones en el sitio www.lagranremodelacion.com.mx

