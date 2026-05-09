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Nuevo León

Lanza Unión de Padres comunicado ante cierre escolar adelantado

La organización consideró que reducir varias semanas de clases podría afectar directamente el aprendizaje y desarrollo académico de niñas, niños y adolescentes

  • 09
  • Mayo
    2026

La Unión Neoleonesa de Padres de Familia lanzó un comunicado para manifestar su preocupación ante la propuesta de adelantar el cierre del ciclo escolar debido a las condiciones climáticas y a la realización del Mundial de Futbol en Nuevo León.

La organización consideró que reducir varias semanas de clases podría afectar directamente el aprendizaje y desarrollo académico de niñas, niños y adolescentes.

La presidenta de la Unión, Juliana Mendoza, señaló que uno de los principales temores de las familias es que el cierre se realice de forma repentina y sin una estrategia clara.

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“Como padres de familia, son dos cosas las que nos detonaron gran preocupación. Uno, ese cierre repentino, ¿qué va a pasar con las clases?, ¿qué va a pasar con lo que todavía los niños tenían que aprender?”, expresó.

“La mayoría de los padres trabajan, ya sea uno o ambos, y es: ¿dónde voy a dejar a mis hijos?, ¿si los voy a dejar con un familiar?, ¿si van a entrar a un curso de verano? Entonces la dinámica familiar y los hogares se ven afectados también por este tema”, comentó.

En el comunicado, la Unión Neoleonesa de Padres de Familia reconoció la disposición del Gobierno del Estado para atender los retos derivados de las altas temperaturas y la logística del Mundial; sin embargo, consideró que la fecha propuesta por autoridades estatales, el 19 de junio, sería una alternativa más equilibrada frente a otros planteamientos de cierre anticipado.

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Además, señalaron que el Mundial de Futbol no impactará a todos los municipios del estado, por lo que consideran innecesaria una medida generalizada para todas las escuelas.

“Creemos que se debe analizar qué escuelas son las que sí verdaderamente lo ocupan, porque hay otras escuelas que se encuentran lejos de la zona metropolitana que no se van a ver afectadas por el tema del Mundial y pueden terminar su ciclo escolar como ya lo tenían planeado”, dijo.

La presidenta de la organización agregó que ni docentes ni directivos estaban preparados para un ajuste tan repentino en el calendario escolar.

“Yo creo que ninguna escuela estaba preparada. De repente que te digan que ya en unas semanas cierras, pues sí es un reto para todos los centros educativos, para maestros y para directores, porque no alcanzas a cubrir el programa que ya se tenía previsto”, explicó.

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La agrupación también advirtió que concluir el ciclo escolar “con prisas” representa una afectación directa al derecho de niñas, niños y adolescentes a recibir una educación de calidad.

Entre las propuestas planteadas por la Unión se encuentran implementar soluciones diferenciadas por región, ajustar horarios escolares, aplicar esquemas híbridos y mejorar la infraestructura educativa para enfrentar las altas temperaturas sin afectar el aprendizaje.

“La educación de nuestras hijas e hijos no puede ser la variable de ajuste. Nuevo León requiere decisiones responsables, con visión de futuro y centradas en el interés superior de la niñez”, concluye el comunicado.


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