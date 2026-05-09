San Pedro celebra a las madres con cultura, baile y convivencia

Con motivo del Día de las Madres, el Municipio de San Pedro Garza García organizó una amplia agenda de actividades culturales, recreativas y de convivencia para reconocer el papel fundamental de las madres sampetrinas en la vida familiar y comunitaria.

Los eventos fueron encabezados por el alcalde Mauricio Farah Giacomán, quien reiteró el compromiso de su administración por seguir impulsando espacios de desarrollo, bienestar y participación para las mujeres del municipio.

Desayuno, música y convivencia para 350 madres

Uno de los eventos principales reunió a 350 madres de familia que participan en actividades de los nueve Centros Comunitarios municipales.

Durante la convivencia, las asistentes disfrutaron de un desayuno mexicano acompañado de música en vivo, en un ambiente de celebración, alegría y reconocimiento.

Farah destacó el valor cotidiano de las madres como pilares de la familia y constructoras del tejido social.

“Hoy celebramos a todas ustedes que, con amor, fortaleza y dedicación, forjan a nuestros hijos, a nuestras familias y a nuestra comunidad”, expresó el edil.

Activación física y bienestar integral

Como parte de la conmemoración, el municipio también organizó una clase master de baile impartida por instructoras e instructores municipales, enfocada especialmente en usuarias de las escuelas de las Unidades Deportivas.

La actividad promovió la activación física, la salud y la convivencia, integrando el bienestar recreativo como parte central de la celebración.

Teatro para las madres sampetrinas

En el ámbito cultural, se presentó la obra “¿Con quién se queda mamá?”, protagonizada por la actriz La Nena Delgado.

La función buscó ofrecer a las asistentes un espacio de entretenimiento, reflexión y esparcimiento, fortaleciendo además el acceso a actividades artísticas dentro del municipio.

Los distintos festejos incluyeron rifas de artículos como televisores, tablets, audífonos, cosmetiqueras y otros productos, generando entusiasmo y participación entre las asistentes.

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