Nuevo León

Levantan aseguramiento de clínica en el Obispado

El Ministerio Público levantó el aseguramiento en el edificio médico, donde días atrás se llevó a cabo un cateo relacionado con la muerte de Jaquelin Yamilet

  • 15
  • Agosto
    2025

El Ministerio Público levantó el sello de aseguramiento en el edificio médico ubicado en la colonia Obispado, en Monterrey, Nuevo León, donde días atrás se llevó a cabo un cateo relacionado con la muerte de Jaquelin Yamilet, de 25 años, originaria de Saltillo, durante una cirugía estética.

Aunque el inmueble, ubicado sobre la calle Hidalgo ha sido liberado, de manera preliminar se estableció que el área del primer piso, que incluye dos quirófanos y una zona de consultorios, permanecerá asegurada y bajo disposición de la fiscalía especializada en feminicidios, por ser el espacio donde presuntamente se realizó el procedimiento quirúrgico.

Tras el cateo realizado el pasado 13 de agosto, la Agencia Estatal de Investigaciones detectó diversas irregularidades en el área de quirófanos. 

Entre los indicios localizados se encuentran instrumentos quirúrgicos, muestras con manchas rojizas, cabello en una camilla, una bata médica con el nombre “Dr. Sergio”, una libreta con anotaciones sobre una cirugía de liposucción ese mismo día, y un dispositivo DVR.

Además se confirmó que la joven, de 25 años, murió por un mal procedimiento quirúrgico.

La investigación continúa abierta, y el área asegurada permanecerá bajo análisis ministerial.


