Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
Whats_App_Image_2026_01_20_at_9_03_37_PM_54889b96a9
Nuevo León

Liberan en Juárez a ejemplar de caracara tras cautiverio ilegal

El ave fue asegurada y decomisada por la Guardia Forestal y Parques y Vida Silvestre en un operativo en el que se detectó en cautiverio ilegal por un particular

  • 20
  • Enero
    2026

La División Ambiental liberó un ejemplar de caracara en el Parque Ecológico Charco Azul en el municipio de Juárez, tras un proceso de rescate y rehabilitación.

El ave fue asegurada y decomisada por rangers de la Guardia Forestal y Parques y Vida Silvestre durante un operativo de inspección y vigilancia, en el que se detectó en un cautiverio ilegal por un particular, que fue puesto a disposición de las autoridades correspondientes. 

“Para las rapaces, lo ideal es darles la oportunidad de volar y decidir. Elegimos este punto en el cañón por ser una zona segura y parte de su hábitat. El ejemplar demostró, en las pruebas realizadas, que está apto para su liberación”, explicó Ricardo Magin, comandante de la Guardia Forestal.

WhatsApp Image 2026-01-20 at 9.04.11 PM.jpeg

Posteriormente, el ejemplar quedó bajo cuidado especializado de expertos que realizaron una evaluación clínica completa y le brindaron la atención necesaria para garantizar su bienestar.  

Antes de su liberación, se realizaron pruebas de vuelo controladas para verificar su aptitud física y comportamiento natural, confirmando que se encontraba en condiciones óptimas para sobrevivir. 

“Esta acción refuerza nuestro compromiso con la conservación de la biodiversidad de la entidad y sirve como un recordatorio a la ciudadanía de que la vida silvestre no es una mascota. La tenencia ilegal de especies es un delito que afecta el equilibrio ecológico y conlleva sanciones severas contempladas en la ley.” agregó Raúl Lozano Caballero, secretario de Medio Ambiente. 

WhatsApp Image 2026-01-20 at 9.04.00 PM.jpeg

La liberación se ejecutó en un sitio seleccionado por los biólogos y técnicos de Parques y Vida Silvestre, considerado un refugio seguro que constituye parte de la distribución natural de la especie, garantizando así mayores probabilidades de adaptación y supervivencia.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

MIRADOR_MITRAS_2_e2878e08e1
Entrega Adrián de la Garza remodelación del Parque Mirador Mitras
rfsgds_b86f13dfe9
Raúl Cantú da banderazo a recarpeteo de Carretera a Colombia
Felix_Arratia_13da4c0f36
Busca Félix Arratia rescatar el Parque Ecológico Charco Azul
publicidad

Últimas Noticias

nl_metro_samuel_garcia_bf222bc03d
Pide Samuel García acelerar trabajos de obras insignia de NL
escena_julio_iglesias_c2fc292a54
Julio Iglesias rompe el silencio por acusaciones de abuso
finanzas_ford_bd3e62f6b4
Retira Ford 119,000 vehículos en EUA por riesgo de incendio
publicidad

Más Vistas

nl_tren_del_golfo_a8846de80f
Ofrecerá Tren del Golfo servicio para el transporte urbano
nl_tren_del_golfo_acaa699e6a
Detonará nuevo tren megaobra pública en urbe regia
Whats_App_Image_2026_01_21_at_12_55_28_AM_b1a37c4097
Cumple México: envía a 37 criminales a Estados Unidos
publicidad
×