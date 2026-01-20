Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
rfsgds_b86f13dfe9
Nuevo León

Raúl Cantú da banderazo a recarpeteo de Carretera a Colombia

El edil destacó que estas labores son parte de una estrategia integral de mantenimiento, donde se han priorizado las vialidades con mayor afluencia y deterioro

  • 20
  • Enero
    2026

Con el objetivo de modernizar la infraestructura vial y garantizar traslados más eficientes, el alcalde de Salinas Victoria, Raúl Cantú de la Garza, encabezó el arranque de las obras de recarpeteo en la carretera Colombia, una de las arterias más importantes para la movilidad y la economía del norte del estado.

Los trabajos se centran en la intervención de tramos específicos que presentaban un desgaste considerable, afectando la circulación diaria. El proyecto busca no solo renovar la carpeta asfáltica, sino también elevar los estándares de seguridad para miles de usuarios que transitan por esta zona.

rsgasg.jpg

Impulso a la competitividad y seguridad

El edil destacó que estas labores son parte de una estrategia integral de mantenimiento, donde se han priorizado las vialidades con mayor afluencia y deterioro evidente. La carretera Colombia es una pieza clave para el desarrollo, ya que conecta de manera directa con sectores industriales y comerciales de alto impacto.

"Estas acciones fortalecen la conectividad de nuestro municipio. Buscamos brindar traslados más seguros tanto para las familias que viven en el sector como para el transporte de carga que impulsa nuestra economía", señaló el munícipe.

dfhsd.jpg

Beneficio multiactores

La rehabilitación de la carretera tendrá un impacto positivo en dos frentes principales:

  • Comunidad Local: Mejora el tiempo de traslado y reduce riesgos de accidentes para los vecinos de las colonias aledañas.
  • Sector Industrial: Facilita la logística y competitividad de las empresas que utilizan diariamente esta vía para sus actividades productivas.

Con esta obra, la administración de Raúl Cantú de la Garza reafirma su compromiso con la modernización de la infraestructura pública, asegurando que Salinas Victoria cuente con las condiciones necesarias para sostener su crecimiento y fortalecer su posición como un punto clave en la dinámica económica de Nuevo León.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

relacion_comercial_mexico_eua_439610460f
Impulsa Federación diversificación comercial sin soltar el T-MEC
programa_carretero_648eced366
Invertirán $50,000 millones en carreteras federales del país
MIRADOR_MITRAS_2_e2878e08e1
Entrega Adrián de la Garza remodelación del Parque Mirador Mitras
publicidad

Últimas Noticias

nl_metro_samuel_garcia_bf222bc03d
Pide Samuel García acelerar trabajos de obras insignia de NL
escena_julio_iglesias_c2fc292a54
Julio Iglesias rompe el silencio por acusaciones de abuso
finanzas_ford_bd3e62f6b4
Retira Ford 119,000 vehículos en EUA por riesgo de incendio
publicidad

Más Vistas

nl_tren_del_golfo_a8846de80f
Ofrecerá Tren del Golfo servicio para el transporte urbano
nl_tren_del_golfo_acaa699e6a
Detonará nuevo tren megaobra pública en urbe regia
Whats_App_Image_2026_01_21_at_12_55_28_AM_b1a37c4097
Cumple México: envía a 37 criminales a Estados Unidos
publicidad
×