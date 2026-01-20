Raúl Cantú da banderazo a recarpeteo de Carretera a Colombia

Con el objetivo de modernizar la infraestructura vial y garantizar traslados más eficientes, el alcalde de Salinas Victoria, Raúl Cantú de la Garza, encabezó el arranque de las obras de recarpeteo en la carretera Colombia, una de las arterias más importantes para la movilidad y la economía del norte del estado.

Los trabajos se centran en la intervención de tramos específicos que presentaban un desgaste considerable, afectando la circulación diaria. El proyecto busca no solo renovar la carpeta asfáltica, sino también elevar los estándares de seguridad para miles de usuarios que transitan por esta zona.

Impulso a la competitividad y seguridad

El edil destacó que estas labores son parte de una estrategia integral de mantenimiento, donde se han priorizado las vialidades con mayor afluencia y deterioro evidente. La carretera Colombia es una pieza clave para el desarrollo, ya que conecta de manera directa con sectores industriales y comerciales de alto impacto.

"Estas acciones fortalecen la conectividad de nuestro municipio. Buscamos brindar traslados más seguros tanto para las familias que viven en el sector como para el transporte de carga que impulsa nuestra economía", señaló el munícipe.

Beneficio multiactores

La rehabilitación de la carretera tendrá un impacto positivo en dos frentes principales:

Comunidad Local: Mejora el tiempo de traslado y reduce riesgos de accidentes para los vecinos de las colonias aledañas.

Sector Industrial: Facilita la logística y competitividad de las empresas que utilizan diariamente esta vía para sus actividades productivas.

Con esta obra, la administración de Raúl Cantú de la Garza reafirma su compromiso con la modernización de la infraestructura pública, asegurando que Salinas Victoria cuente con las condiciones necesarias para sostener su crecimiento y fortalecer su posición como un punto clave en la dinámica económica de Nuevo León.

