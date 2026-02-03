Lidera IMSS NL cirugía robótica con 60 intervenciones

La Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE) No. 25 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) se consolidó como el referente de medicina de vanguardia en el sector público del norte de México, al alcanzar con éxito sus primeras 60 cirugías robóticas.

El esfuerzo de modernización impulsado por la dirección general del IMSS, bajo el mando de Zoé Robledo, el Hospital de Especialidades No. 25 implementó un sistema quirúrgico de mínima invasión que permite realizar procedimientos de alta complejidad con una precisión sin precedentes, informó el instituto

El éxito del programa, coordinado por el Doctor Víctor Florentino Camacho Trejo, radica en la colaboración interinstitucional.

“Estas cirugías no dependen solo del robot; dependen de la coordinación y del trabajo en equipo de muchas personas altamente capacitadas”, destacó Camacho Trejo.

Aunque el programa inició en septiembre de 2025 enfocado en Urología, hoy integra a especialistas de las UMAE No. 34 (Cardiología) y No. 23 (Ginecología), ampliando la cobertura a pacientes de Nuevo León, Coahuila, San Luis Potosí y Tamaulipas.

“La iniciativa del IMSS permite optimizar los recursos humanos y tecnológicos, facilitando a la población derechohabiente de Nuevo León, Coahuila, San Luis Potosí y Tamaulipas el acceso a procedimientos quirúrgicos vanguardistas dentro del sistema público de salud”, señaló el IMSS.

El sistema robótico permite a los cirujanos operar mediante una consola que traduce sus movimientos en tiempo real con una visión en 3D.

De acuerdo con las autoridades médicas, esto ha permitido tratar con éxito casos de cáncer, tumores de próstata y patologías pulmonares o digestivas que anteriormente requerían cirugías abiertas.

Bajo la gestión del Doctor José María Sepúlveda Núñez, director de la UMAE No. 25, aseguraron que esta iniciativa no solo optimiza recursos tecnológicos, sino que democratiza el acceso a la medicina de élite, permitiendo que la población derechohabiente del noreste mexicano acceda a procedimientos de clase mundial dentro del sistema público de salud.

Comentarios