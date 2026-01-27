Podcast
Salud

Realizan curso de ECMO con expertos internacionales

Christus Muguerza convocó a especialistas en Oxigenación por Membrana Extracorpórea, fortaleciendo las habilidades críticas para la atención de pacientes graves

Por tercera ocasión, CHRISTUS MUGUERZA Alta Especialidad fue sede del curso de Simulación ECMO Le Pitié.

Un programa de alta especialidad avalado por la Extracorporeal Life Support Organization, que reunió a médicos especialistas y residentes de terapia intensiva, neumología, cardiología, anestesiología y urgencias, interesados en el manejo avanzado de la terapia de Oxigenación por Membrana Extracorpórea (por sus siglas en inglés, ECMO). 

El curso fue impartido por intensivistas del Hospital de la Pitié-Salpêtrière de París, así como por médicos nacionales y especialistas del propio hospital. 

El doctor Sergio Saúl Sánchez Salazar, coordinador médico del programa ECMO en adultos en CHRISTUS MUGUERZA Hospital Alta Especialidad, destacó la relevancia de esta capacitación internacional. 

“Este es el curso más importante de certificación a nivel mundial en ECMO, permite que los médicos aprendan desde el nivel básico cómo funcionan estas máquinas, y en qué pacientes deben aplicarse, además de avanzar a un segundo nivel con simulaciones de alta fidelidad”, explicó el especialista.

Por primera vez en México, el curso incluyó un módulo exclusivo para médicos pediatras y neonatólogos, además de complementar el curso con la simulación de una situación de tratamiento y traslado de pacientes ECMO, siendo una actividad que innova la preparación de los médicos que tomaron el curso.

El doctor Enrique Monares Zepeda, médico intensivista especialista en ECMO, subrayó que “el paciente pediátrico es un universo completamente distinto, requiere máquinas especiales y conocimientos específicos. Esta es la primera vez que se ofrece una certificación internacional enfocada únicamente en pediatría”, compartió.

Con este tipo de programas, CHRISTUS MUGUERZA reafirma su compromiso con la educación médica continua y la excelencia en la atención de pacientes críticos, consolidándose como un referente nacional e internacional en medicina crítica y terapias avanzadas de soporte vital.

Entérate

A través de su programa ECMO, CHRISTUS MUGUERZA brinda atención a pacientes pediátricos y adultos con enfermedades cardíacas y pulmonares graves, cuando el riesgo de mortalidad supera el 80 por ciento y las terapias convencionales han fallado. 

Una nueva oportunidad de vida

Como parte del curso, se presentó el testimonio de Hugo Rodríguez de la Gala, paciente de ECMO tras una fibrosis pulmonar post-COVID.

“Fueron los peores siete meses de mi vida, llenos de tubos y medicinas, pero las ganas de vivir, el apoyo de mi familia y el trabajo de los doctores me tienen hoy aquí”, compartió. 

A casi cuatro años de su tratamiento, aseguró que su recuperación ha sido gradual pero constante. “Hoy puedo caminar, manejar y hacer mi vida casi normal. Si mi experiencia sirve para que los médicos salven más vidas, todo valió la pena”.

