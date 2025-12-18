Llevan 'Navidad en las Alturas' a menores del Materno Infantil

La Navidad llegó al Hospital Materno Infantil de Alta Especialidad para las niñas y niños que pasan estas fechas en hospitalización.

Como parte del evento Navidad en las Alturas 2025, el gobernador Samuel García acudió al hospital acompañado de Mariana Rodríguez y de la secretaria de Salud, Alma Rosa Marroquín, para convivir con los pequeños pacientes y entregarles regalos.

El recorrido se realizó por las áreas de pediatría y salas de espera, donde familias y personal médico se sumaron a esta jornada que buscó regalar momentos de alegría en medio de los tratamientos y la recuperación.

El momento más esperado llegó cuando Santas y superhéroes descendieron por los vitrales del hospital, provocando aplausos y sonrisas entre niñas, niños y también entre quienes los cuidan todos los días.

Esta actividad, que se realiza desde hace ocho años, se ha convertido en una tradición que transforma por unos minutos la rutina hospitalaria y llena de ánimo tanto a los pacientes como al personal de salud.

La celebración incluyó música, decoraciones y dinámicas recreativas, posibles gracias al apoyo de empresas, asociaciones civiles, ciudadanos y trabajadores del sector salud, quienes se sumaron para hacer llegar juguetes y momentos especiales.

Así, entre capas, gorros rojos y sonrisas, la Navidad logró colarse en los pasillos del hospital, recordando que incluso en los momentos más difíciles, un gesto de alegría puede marcar la diferencia.





