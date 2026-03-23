Lidera Nuevo León muertes por accidentes laborales

Nuevo León lidera la estadística nacional de fallecimientos laborales, pese a estar lejos de ser la entidad con más accidentes.

Este fenómeno dominó durante todo el 2025, y los datos actuales indican que la tendencia continúa igual.

Datos oficiales de 2025

De acuerdo con reportes de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, el año pasado 22 personas murieron mientras trataban de ganarse la vida.

La mayoría de los casos, 20, ocurrieron dentro de las instalaciones de las empresas o cuando los empleados se encontraban al exterior por la naturaleza de su labor.

Únicamente dos fallecimientos estuvieron relacionados con percances suscitados en los trayectos del domicilio al trabajo.

Comparativa nacional

No existe ninguno otro estado de la República donde ocurran tantas pérdidas humanas por la actividad económica, pues en segundo lugar se encuentra Jalisco con 18 decesos y en tercero Guanajuato con 17.

La elevada mortandad de la fuerza laboral no parece estar relacionada con el particularmente alto número de grandes empresas que ostenta la entidad en comparación con el resto del País.

Y es que los datos muestran que Nuevo León ni siquiera lidera la incidencia de accidentes, pues ocupó el décimo puesto con 3 mil 640.

Así, la tasa de letalidad en las compañías locales alcanza niveles que rebasan por mucho a lo que experimentan aquellas entidades con más percances.

Por ejemplo, aquí ocurrieron seis muertes por cada 1,000 accidentes laborales, mientras que en Jalisco fue 2 cada millar.

En la comparativa nacional solo Tabasco y Campeche superaron a Nuevo León en la trágica tasa.

El panorama podría ser incluso peor de lo que muestran las estadísticas disponibles, pues únicamente contemplan los decesos de empleados registrados ante el Instituto Mexicano del Seguro Social.

Especialista advierte riesgos

Para Cinthya Caamal, economista especializada en materia laboral e investigadora de la Universidad Autónoma de Nuevo León, el fenómeno prende alertas y debe ser vigilado con particular atención.

“Se ha visto una tendencia en el incremento de accidentes laborales que han terminado en muerte, y resulta un poco preocupante al ser Nuevo León un estado de una amplia industria. “Si se ve que esta tendencia a lo largo del tiempo es creciente, sí hay que hacer una campaña de revisión de protocolos por sectores y por empresas”, advierte.

Repite 2026 tendencia mortal

Y aunque se tiene la mayoría del año aún por delante, la información preliminar actualizada hasta la primera quincena de marzo deja ver que el problema no pinta para mejorar.

Con dos fallecimientos oficiales recabados por la Federación y 463 accidentes, Nuevo León presenta una tasa estimada de cuatro muertes por millar de percances, de nueva cuenta la más elevada de toda la República.

Las cifras locales son incluso mayores, pues la Secretaría del Trabajo estatal tiene conocimiento de al menos cuatro empleados que perdieron la vida en la que va del año.

Llamado a reforzar protocolos

De acuerdo con Caamal, una marcada intervención del Estado no únicamente representaría benéfica para la fuerza laboral neolonesa, sino también para el sector empresarial.

“Habrá que preguntarnos si se están aplicando los protocolos de seguridad, o si se necesita el apoyo de una autoridad que conozca los riegos y les ayude a las empresas a reducirlos. “Sería de beneficio para los trabajadores, pero también para los empresarios porque al final un accidente tiene repercusiones en compensaciones o el riesgo de trabajo, y eso puede aumentar las obligaciones patronales”, dice la especialista.

Casos recientes en 2026

Entre las tragedias ocurridas este 2026, de acuerdo con recuentos periodísticos, se encuentra el de un hombre que en enero fue prensado por una máquina de la empresa Nemak, en el municipio de García.

Otro mortal incidente ocurrió cuando un trabajador manipulaba un sistema de válvulas que salió proyectado por la presión haciendo que la víctima cayera de una altura de más de dos metros en las instalaciones de British American Tobacco.

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