Llama Samuel García a unir esfuerzos por Nuevo León

Durante la tercera sesión de la Mesa de Coordinación Metropolitana, el gobernador de Nuevo León, Samuel Alejandro García Sepúlveda, convocó a alcaldes, cámaras empresariales, universidades y ciudadanía a unir esfuerzos para mejorar los resultados en materia de seguridad, movilidad, calidad del aire y vivienda.

El mandatario destacó avances en estos rubros: en seguridad, expuso una reducción de delitos en los últimos ocho meses, julio como el mejor mes en la última década, el despliegue de un nuevo regimiento de la Guardia Nacional con mil elementos y la graduación de nuevos policías.

En movilidad, anunció la llegada de dos mil camiones nuevos, la reestructuración total de rutas para noviembre y avances en metro e infraestructura.

Sobre vivienda, planteó la necesidad de densificar y generar un equilibrio entre interés social, vivienda media y superior.

“En unos 15 días queremos presentar a toda la mesa de coordinación metropolitana, un programa de embellecimiento de la ciudad, rumbo al mundial. Nos vamos a adelantar porque pues ahora pusimos como meta que esté todo listo para marzo. Entonces, requerimos desde septiembre iniciar un programa muy ambicioso de arbolado, pintura, arreglo de fachadas, arreglo de barrios y obviamente requerimos de la ayuda de todos”, expresó García Sepúlveda.

Durante la reunión, el presidente de la Mesa, Andrés Mijes, propuso crear una Comisión de Municipios Periféricos para atender el crecimiento de zonas como Cadereyta, El Carmen, Ciénega de Flores, Zuazua, Pesquería, Salinas Victoria y Santiago, además de impulsar una Ley Estatal de Coordinación Metropolitana.

Se aprobó también la asignación de comisiones: Seguridad para Monterrey; Medio Ambiente y Cambio Climático para San Pedro; Finanzas Municipales para San Nicolás; Visión Humana para Santiago; Coordinación Metropolitana para García; Desarrollo Urbano para Juárez; Municipios Periféricos para Ciénega de Flores y Comisión del Mundial para Guadalupe.

En el tema de vivienda, el director de Fomerrey, Eugenio Montiel Amoroso, expuso que Nuevo León lidera a nivel nacional en colocación de vivienda, con 172 mil familias que adquirieron patrimonio en los últimos dos años.

Sin embargo, 19 mil 500 familias con ingresos de hasta dos salarios mínimos no tienen acceso a un hogar.

La secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Edna Vega, presentó el programa Vivienda para el Bienestar, que contempla 60 mil nuevas casas en el sexenio, 10 mil vía CONAVI y 50 mil a través de INFONAVIT, con una meta anual de 13 mil 700.

“La presidenta nos ha insistido en que tenemos que iniciar las obras de una manera muy organizada, sistematizada y que tiene que traducirse estas obras justamente en un repunte para el empleo”, señaló Vega.

Por su parte, el director del INFONAVIT detalló que ya se han contratado 7 mil 306 viviendas en seis municipios y que se firmarán nuevos proyectos en agosto, septiembre y diciembre para superar las 21 mil unidades. Entre los desarrollos destacan Cadereyta (1,059 viviendas), Pesquería (1,589), Juárez (2,686) y Escobedo (1,874).

El funcionario pidió a los municipios agilizar licencias, permisos, cambios de uso de suelo y trámites para que las obras se concreten en tiempo y forma.

