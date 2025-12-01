Llaman a poner un alto a la venta de pirotecnia ilegal

La reciente tragedia por la explosión de pirotecnia clandestina en Pesquería, que cobró la vida de cuatro personas, ha encendido las alarmas entre la ciudadanía y también la incógnita: ¿cuántos polvorines no habrá en todo NL?

La onda expansiva de la explosión del viernes en la Colonia Los Olmos no solo cobró la vida de cuatro personas y dejó a diez heridos, sino que también causó cuantiosos daños materiales, resultando en 51 casas afectadas y evidenciando el poder destructivo de la pirotecnia clandestina.

El Consejo Ciudadano de Seguridad de Nuevo León (CCCSP) hizo un llamado urgente para que las autoridades estatales y municipales dejen la inacción y utilicen trabajos de inteligencia para detectar y clausurar los numerosos puntos de venta y almacenamiento ilegal que operan en el área metropolitana.

En entrevista para El Horizonte, Martín Santos, presidente del CCCSP, fue enfático al señalar que accidentes como el de la Colonia Los Olmos, donde una bodega clandestina estalló, son inaceptables en un estado como lo es Nuevo León.

"Urge que se detecten más polvorines para evitar más tragedias como la de Pesquería. Nos están dando la idea de que las autoridades competentes deben detectar a través de inteligencia los puntos donde se están vendiendo este tipo de lugares de venta de pirotecnia, para que les quiten esos productos", declaró Santos.

Un riesgo que afecta a miles

Santos advirtió que el riesgo es inminente y la falta de acción pone en peligro a miles de vecinos.

"Ya lo vimos, no es que no pase nada, es que tenemos que cuidar los lugares donde estamos, las personas alrededor, y en este caso fueron varias casas que se dañaron, hay tres personas sin vida, otras hospitalizadas y esto no puede suceder", agregó el líder ciudadano.

El Consejo instó a las autoridades a ponerse "manos a la obra" y empezar a detectar estos lugares antes de que la temporada alta de fiestas de fin de año incremente el comercio ilegal.

Pirotecnia ilegal proviene de otros estados

El presidente del CCCSP destacó que la pirotecnia clandestina que inunda las calles de Nuevo León no es de producción local, sino que es transportada y distribuida desde otras entidades con tradición pirotécnica, lo que subraya un problema de logística y transporte ilegal a gran escala.

Según la información manejada por el Consejo, los productos explosivos provienen principalmente de fábricas ubicadas en Veracruz, Hidalgo y Estado de México.

Ante este panorama, el llamado a la Fiscalía General de Justicia, Protección Civil y los gobiernos municipales es a coordinar esfuerzos de inteligencia que permitan interrumpir estas cadenas de suministro y desmantelar los almacenes antes de que se produzcan más pérdidas humanas.

“Es ahí donde te preguntas cuántos filtros tienen que pasar para que no sean detectados este tipo de productos; aun si la Sedena da el permiso, deben de estarse checando de a dónde se dirigen y dónde se van a almacenar. Esto es importante, porque hay algunos fuegos pirotécnicos que se dan en los palacios estatales por las fiestas nacionales; ahí hay permisos. Entonces se tiene que observar este tema, porque se va a repetir esta situación”, sentenció.

Urgen modificar ley

El Consejo Consultivo Ciudadano de Seguridad Pública (CCCSP) urgió a las autoridades a modificar la ley, con el objetivo de dar mayor injerencia a los municipios en la regulación y el control de la distribución y almacenamiento de pirotecnia ilegal.

Martín Santos, presidente del CCCSP, advirtió que la tragedia ocurrida el viernes en la Colonia Los Olmos es un presagio de futuros accidentes si no se implementan nuevas políticas públicas y estrategias de inteligencia.

“La política pública que debe empezar a trabajarse por parte de las autoridades podría ayudar mucho a detectar los lugares donde se están haciendo este tipo de ventas clandestinas”, señaló Santos, enfatizando que se requiere una reforma para que las autoridades locales puedan actuar con mayor rapidez.

