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Nuevo León

Largas filas en iglesias por recorrido de los Siete Templos

Familias completas integradas por fieles de todas las edades se encuentran en la Capilla de los Dulces Nombres para iniciar con el recorrido

  • 02
  • Abril
    2026

Largas filas se registraron durante la mañana de este Jueves Santo en la Capilla de los Dulces Nombres, en el centro de Monterrey.

Decenas de fieles formaron largas filas sobre las calles de Dr. Coss y Matamoros, donde la afluencia rodeaba la manzana en la que se encuentra esta iglesia, con el objetivo de iniciar el recorrido de los siete templos.

Familias completas integradas por fieles de todas las edades se encuentran en este punto de la ciudad, quienes iniciaron su recorrido desde la Catedral de Monterrey o de la Iglesia del Roble.

Cabe destacar que adelantaron el horario de ingreso al templo por la fuerte aglomeración.

- Información en proceso - 


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