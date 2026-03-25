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Nuevo León

Llega Sheinbaum a reunión con empresarios en asamblea de Caintra

Sonriente, saludó de mano a empresarios regios y con un beso en la mejilla a diversas personalidades acompañada del gobernador de Nuevo León, Samuel García

  • 25
  • Marzo
    2026

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, llegó este mediodía a Cintermex, para encabezar la Asamblea Anual de la Cámara de la  Industria de la Transformación (Caintra) en Nuevo León.

La presidenta fue ovacionada por los asistentes, en su mayoría hombres de negocios.

Arribó al recinto acompañada del gobernador de Nuevo León, Samuel García. 

Sonriente, saludó de mano a empresarios regios y con un beso en la mejilla a diversas personalidades, entre ellas a los morenistas Tatiana Clouthier, titular del Instituto de Mexicanos en el Extetior; y a Andrés Mijes, alcalde de Escobedio, ambos mencionados como aspirantes a la gubernatura de  Nuevo León.

Recibe Samuel a la presidenta en evento de Caintra

Antes del arranque de la 82 asamblea anual de Caintra el Gobernador de Nuevo León y su esposa la titular de AMAR a Nuevo León, Mariana Rodríguez, salieron a las puertas del recinto para esperar a la Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum.

Distinto a la llegada de los otros funcionarios minutos antes del arribo de la mandataria federal la entrada principal de Cintermex fue despejada para que pudiera entrar directamente al evento.

Aprovechando el pasillo libre, tanto García y su esposa, salieron de la sala para ingresar nuevamente con Sheinbaum, quien arribo alrededor de las 12:00 de la tarde, esta esta ocasión la mandataria se limitó a saludar de lejos a las personas que se encontraban esperando su llegada.

Previo a esto, ingresaron diferentes personajes de la política local y federal, como fue el secretario de Economía de México, Marcelo Ebrard, los alcaldes de Monterrey, Adrián de la Garza, de García, Manuel Guerra, de Santiago David de la Peña y de San Pedro, Mauricio Farah entre otros.

Asimismo, diputados locales y la presidenta del Congreso de Nuevo León, Itzel Soledad Castillo, quien hablo sobre las trabas del presupuesto y la posible liberación con la llegada de la presidenta a la entidad.

Con información de Victor Amaro 


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