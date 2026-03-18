La mejor ‘arma’ de Borregas… ¡es la defensa!

Las Borregas del Tec de Monterrey Campus Toluca lograron una contundente victoria de 73-53 sobre las Pollitas del CEU, gracias a una defensa impenetrable y un trabajo colectivo que las Pollitas no pudieron descifrar en ningún momento del partido.

El cotejo comenzó con un ligero dominio del CEU, que logró mantener la ventaja durante los primeros minutos; sin embargo, el entrenador del Tec Toluca, Diego Sánchez, implementó una defensa personal sobre toda la cancha que limitó los avances del equipo visitante. Incluso se aplicaron dobles marcaciones sobre las jugadoras claves del CEU, generando pérdidas de balón y dificultando la circulación del balón.

A pesar de las dificultades, las Borregas no lograron capitalizar de inmediato los errores de sus rivales.

El primer cuarto terminó 17-15 a favor del Tec Toluca, en un periodo muy cerrado y disputado.

La diferencia comenzó a marcarse en el segundo cuarto, cuando la defensa férrea del Tec Toluca amplió la ventaja y les permitió tomar el control total del partido, cerrando la primera mitad con un marcador de 40-27.

El tercer cuarto reflejó la superioridad del Tec Toluca, tanto en defensa como en transición ofensiva.

La entrenadora del CEU, Paola Estrada, permaneció varios minutos observando sin dar indicaciones adicionales, mientras sus jugadoras buscaban alternativas para penetrar la defensa rival.

La diferencia en la banca se notó: las Borregas sumaron 21 puntos desde el banquillo, mientras que las Pollitas apenas 8, mostrando la profundidad del roster del Tec.

Carolina Hernández, del CEU, fue la mejor anotadora de su equipo con 21 puntos, jugando 38 minutos y 31 segundos de intenso desgaste físico. Por el Tec Toluca, Elisa Rodríguez lideró la ofensiva con 23 puntos, siendo fundamental en la definición del partido.

La combinación de estrategia defensiva, efectividad ofensiva y respaldo de la banca permitió a las Borregas cerrar con un marcador final de 73-53, dejando claras las fortalezas y la disciplina táctica del equipo anfitrión.

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