Encabeza Nuevo León lista nacional de accidentes ferroviarios

La seguridad vial en los cruces ferroviarios del área metropolitana de Monterrey enfrenta una situación crítica, ya que en la mayoría de las intersecciones entre avenidas y vías férreas no existen plumas electrónicas, señalización adecuada ni sistemas de alerta que adviertan sobre el paso del tren.

De los aproximadamente 192 cruces ferroviarios en la zona urbana, una gran parte carece de campanas, luces preventivas o mecanismos automáticos que detengan el tránsito vehicular, lo que ha derivado en accidentes mortales.

Según datos de la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario (ARTF), de enero a octubre de 2025 se registraron 142 accidentes en Nuevo León, de un total de 849 a nivel nacional, lo que representa el 14% de los incidentes en el país.

La cifra coloca al estado por encima de entidades como Estado de México, Guanajuato y Coahuila, que reportaron 128, 92 y 65 casos, respectivamente.

Falta de infraestructura y posibles incumplimientos

La empresa concesionaria Canadian Pacific Kansas City (CPKC), anteriormente Kansas City Southern, podría estar incumpliendo el artículo 31 de la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario, el cual establece la obligación de instalar señalización para salvaguardar a automovilistas y peatones.

La legislación indica que los cruces deben contar con barreras automáticas, sistemas de alerta y señalización suficiente para minimizar riesgos y prevenir accidentes.

“Las señalizaciones serán construidas, mantenidas y operadas por la persona operadora de la vía”, establece la normativa vigente.

Sin embargo, en recorridos recientes se constató que muchos cruces solo cuentan con señalamientos básicos, mientras que otros dispositivos están inoperantes o han desaparecido.

Accidentes recientes evidencian el problema

La falta de medidas de seguridad ha derivado en diversos accidentes en los últimos meses. El más grave ocurrió el 8 de febrero en Pesquería, donde un tren arrolló a un camión de personal, dejando dos personas fallecidas.

Otros incidentes incluyen:

18 de enero : choque en Escobedo con personas lesionadas.

: choque en Escobedo con personas lesionadas. 3 de noviembre de 2025 : un tráiler con gasolina fue impactado en Santa Catarina.

: un tráiler con gasolina fue impactado en Santa Catarina. 30 de octubre de 2025: colisión entre una pipa y el tren dejó un fallecido en Salinas Victoria.

Un problema histórico sin resolver

El tema no es nuevo. El 18 de diciembre del 2000, un tren impactó un camión de transporte público en Santa Catarina, dejando 18 personas muertas, lo que generó presión para mejorar la seguridad.

Aunque posteriormente se instalaron algunas barreras, muchas dejaron de funcionar con el tiempo, evidenciando la falta de mantenimiento.

El incremento de accidentes ha reavivado el debate sobre la necesidad de fortalecer la infraestructura ferroviaria y garantizar la implementación de sistemas de advertencia eficientes.

Especialistas coinciden en que la instalación de plumas automáticas, semáforos y señalización adecuada podría reducir significativamente los incidentes y mejorar la protección de automovilistas y peatones en la zona metropolitana.





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