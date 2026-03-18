Coahuila pierde más de 9,000 empleos formales en febrero

El estado de Coahuila reportó una significativa disminución en el número de empleos formales durante febrero de 2026, al perder más de nueve mil puestos de trabajo en un solo mes, de acuerdo con datos oficiales del Instituto Mexicano del Seguro Social.

Según el reporte más reciente, al cierre de febrero la entidad contabilizó 842,315 trabajadores afiliados al IMSS. Sin embargo, esta cifra representa una reducción frente a los 851,571 empleos registrados en enero, lo que se traduce en una pérdida neta de 9,256 plazas laborales.

Este retroceso ocurre a pesar de los anuncios de nuevas inversiones y la apertura de vacantes en distintos sectores, lo que refleja un entorno económico complejo que continúa afectando la generación de empleo formal en la región.

La tendencia negativa no es reciente. Desde la segunda mitad de 2025, Coahuila ha enfrentado una desaceleración en su mercado laboral, en gran medida asociada a factores externos, particularmente a las tensiones comerciales internacionales que han impactado a la industria nacional.

Uno de los principales detonantes ha sido la imposición de aranceles a productos mexicanos, medida que ha afectado de manera directa a la industria manufacturera. Este sector, considerado uno de los pilares de la economía estatal, ha resentido una contracción en su actividad, situación que ha comenzado a extenderse hacia otras áreas como el comercio y los servicios.

El impacto ha sido más pronunciado en entidades con un perfil altamente exportador, como Coahuila, cuya economía depende en gran medida de la relación comercial con mercados internacionales.

Cabe destacar que el estado se posiciona como uno de los principales exportadores de vehículos y autopartes en el país, por lo que las medidas arancelarias —especialmente aquellas relacionadas con el acero y el aluminio— han tenido repercusiones directas en su dinámica económica y, por consecuencia, en la estabilidad del empleo.

Este escenario plantea retos importantes para las autoridades y el sector empresarial, que deberán buscar mecanismos para contrarrestar la caída en el empleo y fortalecer la actividad productiva en los próximos meses.

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