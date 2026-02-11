Podcast
Llegarán a Nuevo León más vacunas anti-sarampión: Gobernador

El gobernador Samuel García aclaró que, aunque Nuevo León no está en alerta epidemiológica por el sarampión, sí llegarán a la entidad más vacunas

El gobernador Samuel García aclaró que, aunque Nuevo León no está en alerta epidemiológica por el sarampión, sí llegarán a la entidad más vacunas contra esa enfermedad. 

De modo previo a una comunicación vía Zoom que la presidenta Claudia Sheinbaum tendría con los gobernadores de todo el país por ese tema, García Sepúlveda dijo que en todo México se distribuirán 40 millones de biológicos. 

"En Nuevo León hay menos de 20 casos; Nuevo León se puso las pilas. Creo que Nuevo León no está ni en alerta”, aseguró. 

"Yo estoy tranquilo, creo que en Nuevo León estamos muy bien", explicó.

Las dosis de inmunizaciones que llegarán permitirán proteger a los bebés, ahora a partir de los seis meses de edad, y luego a los jóvenes y adultos mayores.

Manifestó su deseo para que a nivel nacional se logren contener los brotes.


