Lleva Jesús Nava informe de gobierno a colonia de Santa Catarina

Con el fin de que la ciudadanía conozca de primera mano los avances de su administración, el alcalde de Santa Catarina, Jesús Nava, llevará su informe de gobierno a una colonia del municipio.

Este evento se celebrará el lunes 22 de septiembre, un par de días antes de que el edil entregue su cuarto informe de gobierno ante el cabildo, el cual se llamará "La Transformación Avanza".

“Vamos a llevar hasta las colonias del municipio este informe de la transformación que ya llegó a Santa Catarina, con programas en beneficio de la movilidad, transporte, salud, economía familiar, empleo, medio ambiente, educación y seguridad”, expresó Nava Rivera.

Algunos de los principales puntos a resaltar son la creación de los programas de movilidad "Santa Bus Estudiantil" y el Intermunicipal, el cual beneficia a miles de personas, proporcionando transporte gratuito y de calidad. En ese mismo tenor, el programa "Santa Brilla", ayudó a renovar y mejorar la calidad del alumbrado público con luminarias que ahora utilizan tecnología LED.

Con respecto a la seguridad, el edil resaltó que se mejoró el sistema de vigilancia en las calles; mientras que la labor de los uniformados ha sido reconocida durante su administración con aumentos de sueldo, acciones que colocan al municipio como líder del Semáforo del Delito estatal, siendo uno de los más seguros del país.

Sobre la educación, el municipio ha realizado la entrega de paquetes escolares y mochilas, apoyando también a la economía familiar; de igual manera, se resalta la creación de los Centros de Atención Integral, los cuales actúan como estancias infantiles.

Finalmente, en cuando a salud, Nava Rivera apuntó que su programa "Santa Sin Azúcar", impulsó la construcción de cinco consultorios para la atención de enfermedades crónicas, además, se cuenta ya con cinco ambulancias que están disponibles 24/7 para atender emergencias de adultos mayores. Todo esto sin olvidar la donación de terreno para construir un nuevo Hospital Regional del IMSS en la colonia Zimix.

