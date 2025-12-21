Luce nombre de Mauricio Fernández en nomenclatura de San Pedro

La memoria de Mauricio Fernández Garza quedó grabada formalmente en las calles de San Pedro. Este fin de semana, el municipio instaló la nueva nomenclatura de la Calzada Mauricio Fernández Garza, cumpliendo así con el acuerdo de rendir homenaje al emblemático edil fallecido el pasado 23 de septiembre.

La señalización con el nuevo nombre ya es visible en diversos puntos, destacando la placa colocada frente a la escultura de “La Niña Cangrejo”, una de las piezas monumentales que formó parte de los últimos proyectos de embellecimiento urbano impulsados por Fernández durante su gestión.

Aunque el municipio de Monterrey fue el primero en actualizar la señalética en los tramos que corresponden a su jurisdicción, San Pedro ha completado ahora la transición en la arteria que anteriormente era conocida como Calzada San Pedro.

Legado Histórico

El cambio de nombre busca honrar la trayectoria de quien fuera cuatro veces alcalde de San Pedro Garza García y una figura clave en el desarrollo cultural, empresarial y político del estado.

La designación de esta calzada no solo representa un cambio cartográfico, sino un reconocimiento permanente a la visión de un hombre que transformó el panorama urbano del municipio.

Con la colocación de estas láminas, se cierra el ciclo de transición oficial de esta importante avenida, consolidándola como un recordatorio del legado de Fernández Garza para las futuras generaciones de sampetrinos.





Comentarios