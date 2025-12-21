Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
a57ba950_94b4_43df_8748_dc808499dd99_2805f7a96a
Nuevo León

Luce nombre de Mauricio Fernández en nomenclatura de San Pedro

Este fin de semana, el municipio instaló la nueva nomenclatura de la Calzada Mauricio Fernández Garza, cumpliendo así con el acuerdo de rendir homenaje

  • 21
  • Diciembre
    2025

La memoria de Mauricio Fernández Garza quedó grabada formalmente en las calles de San Pedro. Este fin de semana, el municipio instaló la nueva nomenclatura de la Calzada Mauricio Fernández Garza, cumpliendo así con el acuerdo de rendir homenaje al emblemático edil fallecido el pasado 23 de septiembre.

La señalización con el nuevo nombre ya es visible en diversos puntos, destacando la placa colocada frente a la escultura de “La Niña Cangrejo”, una de las piezas monumentales que formó parte de los últimos proyectos de embellecimiento urbano impulsados por Fernández durante su gestión.

6028f148-540e-449f-8d27-dacd469e0daf.jfif

Aunque el municipio de Monterrey fue el primero en actualizar la señalética en los tramos que corresponden a su jurisdicción, San Pedro ha completado ahora la transición en la arteria que anteriormente era conocida como Calzada San Pedro.

Legado Histórico

El cambio de nombre busca honrar la trayectoria de quien fuera cuatro veces alcalde de San Pedro Garza García y una figura clave en el desarrollo cultural, empresarial y político del estado.

La designación de esta calzada no solo representa un cambio cartográfico, sino un reconocimiento permanente a la visión de un hombre que transformó el panorama urbano del municipio. 

Con la colocación de estas láminas, se cierra el ciclo de transición oficial de esta importante avenida, consolidándola como un recordatorio del legado de Fernández Garza para las futuras generaciones de sampetrinos.

e3058c69-549c-4fc4-b49c-1db705a74654.jfif


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

escena_miss_universo_1963_60d64c226a
Muere Ieda María Vargas, Miss Universo brasileña de 1963
Sergio_Canales_07b388f29b
Canales descarta regreso a España; 'estoy muy bien en Monterrey'
escena_harrison_ford_798048663a
Sindicato de Actores homenajeará a Harrison Ford por su carrera
publicidad

Últimas Noticias

AP_25357097441666_d7ea95674e
Colombia usará drones para destruir cultivos de droga
Whats_App_Image_2025_12_22_at_7_41_01_PM_1dcf51a17a
Tren Navideño cruza Saltillo y pasa casi desapercibido
Whats_App_Image_2025_12_22_at_7_37_45_PM_f3686a3bdb
Autorizan a recolectores de basura pedir apoyo decembrino
publicidad

Más Vistas

Image_Transformer_1_5ce0c4f96c
Se anuncia cierre temporal de contraflujo en Guadalupe
Whats_App_Image_2025_12_21_at_11_42_37_PM_a017e2ad35
Nueva ley en Texas endurece requisitos para tramitar placas
EH_FOTO_VERTICAL_2025_12_22_T083256_782_15d3787d58
Detiene Fuerza Civil a 'El Betito', sobrino de Osiel Cárdenas
publicidad
×