¡Adiós al frío! ¿Qué día llegará Monterrey a casi 40 grados?

Nuevo León se prepara para una de las jornadas más calurosas de la temporada, con pronósticos que anticipan temperaturas cercanas a los 40 grados Celsius para el próximo miércoles 6 de mayo.

Además del calor extremo, se esperan rachas de viento de entre 30 y 40 kilómetros por hora, lo que podría incrementar la sensación térmica y favorecer condiciones de resequedad.

Con el inicio formal de la temporada más cálida, Monterrey comienza a registrar condiciones típicas de su periodo de altas temperaturas, que se extiende de mayo a septiembre.

Aunque agosto suele ser el mes más caluroso, con máximas promedio de 34 °C, los valores previstos para esta semana colocan a la entidad en niveles de riesgo anticipado.

Autoridades llaman a prevenir golpes de calor

Ante el panorama, el Gobierno de Nuevo León exhortó a la población a reforzar medidas preventivas para evitar:

Golpe de calor

Deshidratación

Gastroenteritis

Quemaduras o afectaciones en la piel

La prioridad, señalaron, debe centrarse en grupos vulnerables como:

Niños menores de 5 años

Adultos mayores de 60 años

Mujeres embarazadas

Recomendaciones clave ante la ola de calor

Las autoridades sanitarias pidieron seguir medidas básicas pero fundamentales:

Evitar exposición al sol entre las 11:00 y 17:00 horas

Realizar actividades al aire libre temprano

Mantenerse hidratado constantemente

Usar ropa ligera y de colores claros

Aplicar protector solar FPS 50+

Permanecer en lugares frescos o con sombra

Evitar bebidas alcohólicas o muy azucaradas

No dejar personas ni mascotas dentro de vehículos

México enfrenta una semana de temperaturas extremas

El calor no será exclusivo de Nuevo León. Diversos estados del país podrían registrar máximas de hasta 45 °C, especialmente en regiones del norte, noreste, occidente y sureste.

El aumento térmico también puede generar mayor demanda eléctrica, incremento en uso de aire acondicionado y mayor riesgo de incendios o afectaciones urbanas.

Nuevo León entra en una semana de altas temperaturas, y la prevención será esencial para evitar emergencias de salud en uno de los periodos más extremos del año.

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