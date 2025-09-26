Localizan a camillero del IMSS desaparecido en Monterrey

El Grupo Especializado de Búsqueda Inmediata informó que ya fue localizado Omar Carrillo Salazar, camillero del IMSS que se encontraba desaparecido.

La desaparición del hombre de 34 años de edad se reportó desde el lunes 22 de septiembre en la colonia Fraccionamiento Valle del Topo Chico, en Monterrey.

Omar se dirigía a su lugar de trabajo en el Hospital General de Zona número 21 del IMSS, ubicado en el centro de la ciudad, donde se desempeña como camillero.

De acuerdo con información extraoficial, conducía un vehículo tipo Aveo en color azul y vestía su uniforme en colores oscuros.

Este jueves, familiares también confirmaron que el hombre fue localizado y se encuentra bien de salud.

Como ocurre en este tipo de casos, ni las autoridades, ni los familiares ofrecieron detalles sobre su localización, solamente agradecieron a las personas que compartieron la ficha de búsqueda.





