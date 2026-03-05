Seguridad recomienda acciones para evitar el fraude cibernético

La Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas (SSPT) a través de la Guardia Estatal Cibernética exhorta a la población a no dejarse engañar y evitar ser víctima de fraude por compra de autopartes en redes sociales y emitió una serie de recomendaciones.

Verificar la autenticidad de la página y del vendedor antes de realizar cualquier compra, evitar realizar pagos anticipados o transferencias a cuentas de personas desconocidas, solicitar información adicional del vendedor, como dirección física, referencias comerciales o comprobantes de existencia del producto.

Así mismo se sugiere a la ciudadanía realizar búsquedas en internet o en redes sociales para identificar reportes o comentarios de otros usuarios sobre posibles fraudes, utilizar plataformas de compra que ofrezcan mecanismos de protección al comprador y reportar la página y las publicaciones sospechosas en la red social para prevenir que más usuarios sean víctimas.

La Guardia Estatal Cibernética en Tamaulipas se encarga de prevenir y combatir delitos cibernéticos, ofreciendo orientación y apoyo a los ciudadanos afectados, y está para orientar y apoyar a la ciudadanía a través del número: 834 318 62 32 extensión 16 099.

