Logran con megaoperativo el rescate de animales en Guadalupe

En un megaoperativo donde participaron 100 elementos de la División Ambiental, lograron el aseguramiento de 14 animales reportados en situación de maltrato en la colonia El Ranchito, en Guadalupe.

La intervención se originó a partir de reportes ciudadanos que alertaban sobre la presencia de animales en condiciones de maltrato y la acumulación de residuos sólidos en la zona.

Quedaron bajo resguardo 10 caballos (hembras y machos), 2 potrillos, 1 burro y 1 perro, los cuales fueron puestos a resguardo para su posterior evaluación médica y cuidado especializado.

La operación fue liderada por el Secretario de Medio Ambiente, Raúl Lozano Caballero, que integró los esfuerzos de la Procuraduría Ambiental, Fuerza Civil, la Dirección de Parques y Vida Silvestre, FIDEURB, LimpiaLeón, así como la Policía Municipal y Dirección de Servicios Públicos de Guadalupe, sumando un total de 100 elementos desplegados en terreno.

Durante el recorrido, personal de la División Ambiental constató la situación, identificando la explotación de equinos para el transporte ilegal de residuos y la existencia de montículos de basura que generaban focos de insalubridad y representaban un riesgo potencial de incendios.

También se logró el aseguramiento y retiro de residuos sólidos de diversos tipos por parte de LimpiaLeón y Servicios Públicos de Guadalupe.

"Este operativo es una muestra clara del compromiso y los resultados que está entregando la División Ambiental. Actuamos con firmeza ante delitos que atentan contra nuestra fauna y nuestro entorno.

“No vamos a permitir la impunidad ambiental y seguiremos desplegando acciones contundentes como esta en todo el territorio de Nuevo León para proteger nuestro medio ambiente y la salud de las familias", dijo el titular de Medio Ambiente.

Posteriormente al operativo, el municipio de Guadalupe continuó con los trabajos de limpieza y desalojo en la zona para garantizar la total remediación del sitio.

