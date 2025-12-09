Podcast
Nuevo León

Exige Congreso reactivar alertas ambientales en Nuevo León

El Congreso de Nuevo León aprobó un exhorto a la Secretaría de Medio Ambiente para reactivar las alertas ambientales por contaminación

  • 09
  • Diciembre
    2025

El Congreso del Estado aprobó un exhorto a la Secretaría de Medio Ambiente para que reactive las alertas ambientales para proteger a la ciudadanía de las emisiones contaminantes en grandes cantidades.

La solicitud fue hecha por la diputada del Partido Verde, Claudia Chapa, quien resaltó que, al no hacer alertas ambientales, los grupos vulnerables como menores, adultos mayores y personas con enfermedades respiratorias no están al pendiente de cuáles son los días en los que es más riesgoso hacer actividades al aire libre. 

“Las familias de Nuevo León no pueden seguir respirando contaminación sin ser alertadas.

“Hoy exigimos, con firmeza, que el Ejecutivo retome de inmediato la publicación de las Alertas Ambientales diarias. Porque la salud no espera, los pulmones no esperan y la gente merece saber la verdad”, dijo la diputada Claudia Chapa. 

El exhorto especifica que se deben activar de manera inmediata las alertas, además de informes diarios sobre la calidad del aire a través de los medios oficiales del Gobierno del Estado. 

“La ciudadanía enfrenta cada mañana niveles de contaminación que no se advierten, no se comunican y no se atienden con la seriedad que exige una emergencia ambiental permanente”, agregó la diputada.


