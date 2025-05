Madre de menores fallecidas en San Pedro culpa a niñera

La madre de las dos hermanitas que perdieron la vida intoxicadas en un departamento del municipio de San Pedro, en Nuevo León, denunció públicamente a la niñera que cuidaba a sus hijas.

Celeste Castilla de Cavazos rompió el silencio a través de una publicación en redes sociales en donde pidió no contratar a quien era la niñera de sus hijas Celeste y Eugenia, de 2 y 4 años respectivamente.

"No contratar". Pasen la voz a sus amigas conocidas, por favor. Pues muchas saben mi historia, no quiero dar detalles, pero no la contraten, pues como saben algunas el lamentable suceso que pasé, ella no fue la responsable, pero claramente sí tuvo una omisión demasiado grave sobre el cuidado", se lee en la publicación en Facebook.

De esta forma, la madre de las menores señaló a Yaretsi Fernanda Canizales de estar involucrada por su presunta negligencia en la muerte de sus hijas.

Celeste Castilla también dijo que se arrepiente de haberla contratado, señalando que había confiado en ella.

"La traté de la mejor manera en todo momento y aun así no actuó como debió ante la lamentable situación", continuó.

Hasta el momento, la niñera que es señalada en la publicación de la madre no se ha pronunciado al respecto.

La tragedia ocurrió el pasado mes de febrero en un departamento del complejo Arboleda, de San Pedro.

Las niñas Celeste y Eugenia, de 4 y 2 años de edad, respectivamente, habrían fallecido a causa de sofocación debido a que presuntamente la habitación en la que durmieron, junto con su niñera, no tenía ninguna ventilación, según fuentes allegadas al caso.





