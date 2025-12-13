Samuel García convive con familias de policías en posada

El gobernador de Nuevo León, Samuel García, convivió con hijos y familiares de policías adscritos a la Secretaría de Seguridad, con el objetivo de reconocer la importancia de las familias en la motivación y el bienestar emocional de los elementos de seguridad.

La convivencia se llevó a cabo en el Campo Policial Número Uno de Fuerza Civil, donde la formalidad dio paso a un ambiente de alegría, emoción y cercanía, en un espacio habitualmente marcado por la disciplina y el rigor.

Fortalecimiento de la labor policial

En el marco de las fiestas decembrinas, el mandatario estatal, acompañado por el secretario de Seguridad, Gerardo Escamilla Vargas, destacó que las familias representan un pilar fundamental para el desempeño de policías, personal administrativo y directivo, contribuyendo a los avances en materia de seguridad en la entidad.

Mensaje del gobernador

Durante su intervención, García Sepúlveda agradeció la valentía y el trabajo de todos los integrantes de la corporación y los exhortó a seguir fortaleciendo el orden, la tranquilidad y la legalidad en Nuevo León.

“A todos los que forman parte de la mejor policía de México, muchas gracias por cuidar a nuestras familias”, expresó, al tiempo que deseó felices fiestas y auguró un 2026 aún mejor.

En la posada, las familias disfrutaron de espectáculos musicales, actividades recreativas, dinámicas de entretenimiento y participaron en una rifa de regalos, en un ambiente de convivencia y reconocimiento.

“Les deseo una feliz navidad, que se cumplan los sueños, y aquí nos vemos en enero, porque 2026 va a ser todavía mejor que 2025”.

