Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
02_FESTEJAN_CON_POSADA_NAVIDE_A_A_FAMILIAS_DE_POLIC_AS_ec6b18fc3e
Nuevo León

Samuel García convive con familias de policías en posada

El gobernador Samuel García celebró una posada con familias de Fuerza Civil, reconociendo su apoyo al bienestar y labor de los policías de Nuevo León

  • 13
  • Diciembre
    2025

El gobernador de Nuevo León, Samuel García, convivió con hijos y familiares de policías adscritos a la Secretaría de Seguridad, con el objetivo de reconocer la importancia de las familias en la motivación y el bienestar emocional de los elementos de seguridad.

03 FESTEJAN CON POSADA NAVIDE_A A FAMILIAS DE POLIC_AS..JPG

La convivencia se llevó a cabo en el Campo Policial Número Uno de Fuerza Civil, donde la formalidad dio paso a un ambiente de alegría, emoción y cercanía, en un espacio habitualmente marcado por la disciplina y el rigor.

Fortalecimiento de la labor policial

En el marco de las fiestas decembrinas, el mandatario estatal, acompañado por el secretario de Seguridad, Gerardo Escamilla Vargas, destacó que las familias representan un pilar fundamental para el desempeño de policías, personal administrativo y directivo, contribuyendo a los avances en materia de seguridad en la entidad.

04 FESTEJAN CON POSADA NAVIDE_A A FAMILIAS DE POLIC_AS..JPG

Mensaje del gobernador

Durante su intervención, García Sepúlveda agradeció la valentía y el trabajo de todos los integrantes de la corporación y los exhortó a seguir fortaleciendo el orden, la tranquilidad y la legalidad en Nuevo León.

01 FESTEJAN CON POSADA NAVIDE_A A FAMILIAS DE POLIC_AS..JPG

“A todos los que forman parte de la mejor policía de México, muchas gracias por cuidar a nuestras familias”, expresó, al tiempo que deseó felices fiestas y auguró un 2026 aún mejor.

En la posada, las familias disfrutaron de espectáculos musicales, actividades recreativas, dinámicas de entretenimiento y participaron en una rifa de regalos, en un ambiente de convivencia y reconocimiento.

“Les deseo una feliz navidad, que se cumplan los sueños, y aquí nos vemos en enero, porque 2026 va a ser todavía mejor que 2025”.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

EH_UNA_FOTO_2025_12_14_T150123_944_3c64c7c1ed
Trasladan a 25 reos peligrosos de Michoacán a penales federales
EH_CONTEXTO_2025_12_14_T170315_788_58dd14221a
UANL solicita donación de terreno para nuevo estadio de Tigres
0feda165ab17a9a2633b6f062bd0baad97c7afd8w_39eb019d99
Miss Universo traslada su sede de México a Nueva York
publicidad

Últimas Noticias

EH_UNA_FOTO_99_8bc1c74a45
Intensas lluvias provocan daños en viviendas de Ciudad Victoria
EH_UNA_FOTO_97_1346294557
Activan estrategia invernal para proteger a familias coahuilenses
EH_FOTO_VERTICAL_4_4e0c5d71ba
Reforzarán operativos por accidentes vinculados con alcohol
publicidad

Más Vistas

congreso_de_nuevo_leon_1e7628c860
Convocan a discutir Presupuesto 2026 sin deuda ni ISN
EH_UNA_FOTO_92_44ca0669ed
Volcadura de ruta urbana deja ocho muertos sobre Miguel Alemán
EH_COLLAGE_2025_12_13_T083652_422_5f1481adfa
Dua Lipa ofrece concierto privado en Cancún tras gira en CDMX
publicidad
×