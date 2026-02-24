México evalúa impacto de aranceles tras fallo judicial en EUA

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que su gobierno analiza el impacto de la resolución judicial en Estados Unidos que dejó sin efecto parte de los aranceles promovidos por el mandatario Donald Trump, incluidos los que contemplaban sanciones a países que enviaran petróleo a Cuba.

Durante su conferencia matutina, la mandataria explicó que el tema se revisa de manera específica y que la postura oficial se dará a conocer más adelante.

“Estamos revisando y en su momento vamos a informar”, señaló.

Menor carga arancelaria para México

Sheinbaum subrayó que México se mantiene entre los países con menor nivel de aranceles derivados de las medidas comerciales impulsadas por Trump.

Precisó que los gravámenes se concentran principalmente en la industria automotriz, el acero y el aluminio.

Explicó que buena parte de las exportaciones se realizan dentro del tratado comercial de Norteamérica, mientras que el resto, bajo el esquema de Nación Más Favorecida, había enfrentado tarifas de hasta 25 por ciento por motivos de seguridad nacional.

“La Corte de Estados Unidos echó para atrás todas aquellas tarifas que tenían que ver con seguridad”, indicó, al detallar que esos aranceles se redujeron de 25 a 10 por ciento, cifra que actualmente permanece vigente.

Posibles efectos en envíos de petróleo a Cuba

La titular del Poder Ejecutivo Federal, señaló que la decisión judicial también impacta la eventual sanción contra países que exportaran crudo a Cuba, una medida que había sido anunciada por Trump.

“Esa posible sanción hoy ya no existe, entonces estamos revisando”, afirmó.

Ante la pregunta sobre si México retomará envíos de petróleo, respondió: “Ya les vamos a informar”.

Comentarios