Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
aranceles_eua_sheinbaum_ac9fc70a78
Nacional

México evalúa impacto de aranceles tras fallo judicial en EUA

La presidenta Claudia Sheinbaum revisa efectos del fallo judicial en Estados Unidos que frenó aranceles impulsados por Donald Trump

  • 24
  • Febrero
    2026

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que su gobierno analiza el impacto de la resolución judicial en Estados Unidos que dejó sin efecto parte de los aranceles promovidos por el mandatario Donald Trump, incluidos los que contemplaban sanciones a países que enviaran petróleo a Cuba.

Durante su conferencia matutina, la mandataria explicó que el tema se revisa de manera específica y que la postura oficial se dará a conocer más adelante.

“Estamos revisando y en su momento vamos a informar”, señaló.

Menor carga arancelaria para México

Sheinbaum subrayó que México se mantiene entre los países con menor nivel de aranceles derivados de las medidas comerciales impulsadas por Trump.

Precisó que los gravámenes se concentran principalmente en la industria automotriz, el acero y el aluminio.

Explicó que buena parte de las exportaciones se realizan dentro del tratado comercial de Norteamérica, mientras que el resto, bajo el esquema de Nación Más Favorecida, había enfrentado tarifas de hasta 25 por ciento por motivos de seguridad nacional.

“La Corte de Estados Unidos echó para atrás todas aquellas tarifas que tenían que ver con seguridad”, indicó, al detallar que esos aranceles se redujeron de 25 a 10 por ciento, cifra que actualmente permanece vigente.

Posibles efectos en envíos de petróleo a Cuba

La titular del Poder Ejecutivo Federal, señaló que la decisión judicial también impacta la eventual sanción contra países que exportaran crudo a Cuba, una medida que había sido anunciada por Trump.

“Esa posible sanción hoy ya no existe, entonces estamos revisando”, afirmó.

Ante la pregunta sobre si México retomará envíos de petróleo, respondió: “Ya les vamos a informar”.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

presidenta_encuesta_73d090933f
Alta aprobación por operativo contra 'El Mencho', según encuesta
americo_villarreal_dia_bandera_ac58a9040e
Américo Villarreal preside ceremonia del Día de la Bandera
sheinbaum_conmemora_dia_bandera_3f39140586
Conmemora Sheinbaum el Día de la Bandera desde Campo Marte
publicidad

Últimas Noticias

Whats_App_Image_2026_02_25_at_8_48_52_PM_6ce7e3babd
EUA autoriza venta de petróleo a Cuba bajo ciertas condiciones
deportes_san_francisco_john_lynch_6dd24ebfe0
NFL ayudará a 49res con carga de viajes de juegos fuera de EUA
Juarez_056618c204
Entrega Félix Arratia pavimentación de calle Brecha 76 en Juárez
publicidad

Más Vistas

ab7b59142cf42697ca1bc8fe19c1243cef4de725_af8474ec39
Caso 'El Mencho': cuando el amor es más rastreable como el dinero
Whats_App_Image_2026_02_24_at_8_22_17_PM_c7aae7500a
Trump se adjudica éxito de operativo contra 'El Mencho'
Whats_App_Image_2026_02_24_at_3_26_00_PM_7ff853ff78
Invita Cruz Roja a experiencia con causa en el Campestre
publicidad
×