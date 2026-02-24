Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
san_pedro_alcalde_bandera_3c333344b3
Nuevo León

En seguridad no escatimamos recursos: Mauricio Farah

El alcalde sampetrino subrayó que independientemente de que se registren o no hechos delictivos, se mantienen en alerta permanente

  • 24
  • Febrero
    2026

Ante los hechos de violencia registrados en otros estados y municipios del país por la caída de Nemesio Rubén Oseguera, “El Mencho”, líder narcotraficante, el alcalde de San Pedro, Mauricio Farah, aseguró que en el municipio todo marcha con normalidad y que se mantiene una coordinación permanente con los municipios metropolitanos, el Gobierno del Estado a través de Fuerza Civil y autoridades federales como el Ejército y la Guardia Nacional.

El edil lo dijo al término de una ceremonia en el marco de la conmemoración del Día de la Bandera, realizada en la plaza principal del municipio, ubicada en el Casco Urbano, donde estuvo acompañado por integrantes del Cabildo, entre ellos el secretario de Seguridad municipal, José Luis Kuri.

Farah subrayó que en materia de seguridad el municipio no escatima recursos y que, independientemente de que se registren o no hechos delictivos, se mantienen en alerta permanente.

“Todo el tiempo, en la seguridad no escatimamos, es como decía, como el amor, se tiene que hacer todos los días, todos los días tienes que estar ahí pero dándole, no te puedes descuidar porque si no en cualquier momento pues puede pasar algo y no por supuesto que ahorita estamos tomando medidas aún mayores”, dijo.

Asimismo, agregó que el municipio continúa ocupando los primeros lugares en seguridad a nivel federal, al ser considerado la ciudad más segura de México, y destacó que cuentan con seis policías por cada mil habitantes.

“Todo siguen en paz pues el domingo ahí estuvimos en San Pedro de pinta… En San Pedro tenemos seis policías por cada mil habitantes que pues eso es arriba de la media mundial en donde te piden prácticamente dos”, agregó.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

gerardo_escamilla_saldo_nuevoleon1_3458f733be
Mantiene Nuevo León saldo blanco tras captura de 'El Mencho'
nuevo_leon_presencia_total_dc9152779e
Activa Nuevo León estrategia de seguridad 'Presencia Total'
Whats_App_Image_2026_02_25_at_1_52_37_AM_1846a200f7
Persisten los focos rojos de huachicol en Coahuila
publicidad

Últimas Noticias

viktor_orban_df9401f9a2
Hungría protege sistema energético por posible saboteo de Ucrania
uefa_desestiman_apelacion_benfica_prestanni_44a0328a6d
Desestiman apelación de Benfica por suspensión de Prestianni
el_mencho_sheinbaum_trump_a7eee5e81e
Reacciona Gobierno a declaraciones de Trump sobre 'El Mencho'
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2026_02_22_at_8_14_42_PM_bb94fee4a9
Solicita EUA a su personal consular no salir de Monterrey
Whats_App_Image_2026_02_22_at_9_46_35_PM_6e1d90d496
Viven regios angustia en carretera a Reynosa por bloqueos
ab7b59142cf42697ca1bc8fe19c1243cef4de725_af8474ec39
Caso 'El Mencho': cuando el amor es más rastreable como el dinero
publicidad
×