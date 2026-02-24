Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
quiebre_ruta_saltillo_6c8784835d
Coahuila

Confirman quiebre de Ruta 2A en Saltillo; operaba con 14 unidades

Concesionarios ya no tenían capacidad para sostener la operación y que durante el fin de semana decidieron retirarse del servicio

  • 24
  • Febrero
    2026

Autoridades municipales confirmaron que la Ruta 2A dejó de operar en Saltillo debido a la baja demanda de usuarios, lo que hizo financieramente inviable su permanencia en el sistema de transporte urbano.

De acuerdo con información del Instituto Municipal de Movilidad Urbana Sostenible (IMMUS), la ruta contaba con 14 unidades en operación y registraba un aforo aproximado de 2 mil usuarios por semana, lo que equivale a poco más de 286 pasajeros diarios, cifra insuficiente para cubrir costos operativos.

quiebre-ruta-saltillo.jpg

El titular del IMMUS, Víctor de la Rosa, explicó que los concesionarios ya no tenían capacidad para sostener la operación y que durante el fin de semana decidieron retirarse del servicio. La Ruta 2A era una de las más largas de la ciudad, ya que conectaba de oriente a poniente con punto alto en el Centro, lo que implicaba mayores costos de combustible, mantenimiento y personal.

Ruta Roma cubrirá parte del recorrido en oriente y poniente

Ante el retiro, el municipio inició un proceso de reconfiguración para evitar afectaciones a los usuarios, particularmente en las zonas del oriente y poniente. Como parte de la estrategia, la Ruta Roma cubrirá parte del recorrido en el sector poniente, mientras que se mantienen negociaciones con otras rutas cercanas para absorber el resto de los trayectos.

quiebre-ruta-saltillo.jpg

Autoridades municipales señalaron que el rediseño busca evitar que más rutas lleguen a una situación similar, ya que existen otros casos en riesgo por baja demanda y altos costos de operación. Indicaron que el ajuste forma parte del proceso de reestructuración del transporte público que se implementará este año en la ciudad.

Con la salida de la 2A, actualmente permanecen 20 rutas activas en Saltillo, mientras el municipio trabaja en garantizar continuidad del servicio y reducir el impacto para los usuarios habituales.  


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

IMG_6406_32bcac706c
Sorprende nacimiento en ruta de sierra de Arteaga hacia Saltillo
ALCALDE_JAVIER_DIAZ_668b067221
Anuncian obra clave para movilidad en Fundadores
Whats_App_Image_2025_07_01_at_7_36_57_PM_1_4a512d4f36
Tomará protesta Javier Díaz como presidente de Ciudades Capitales
publicidad

Últimas Noticias

HCD_Wm30_Xo_A_Avyu_A_7708f46a6f
México golea 4-0 a Islandia con todo el poder 'chiva'
IMG_0056_05fdf27477
Ramos Arizpe proyecta ruta para conectar ejidos con la ciudad
ESPAR_0f81a4f12d
Ciudad Victoria tendrá representación deportiva en Puebla
publicidad

Más Vistas

ab7b59142cf42697ca1bc8fe19c1243cef4de725_af8474ec39
Caso 'El Mencho': cuando el amor es más rastreable como el dinero
Whats_App_Image_2026_02_24_at_8_22_17_PM_c7aae7500a
Trump se adjudica éxito de operativo contra 'El Mencho'
Whats_App_Image_2026_02_24_at_3_26_00_PM_7ff853ff78
Invita Cruz Roja a experiencia con causa en el Campestre
publicidad
×