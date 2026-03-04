Más de cien mil ciudadanos son beneficiados tras nueva vialidad

En un periodo de 72 horas, el presidente municipal de Juárez, Félix Arratia Cruz, encabezó la entrega de la nueva pavimentación de la calle conocida como Camino a las Águilas, obra que permitirá mejorar la movilidad de más de 100 mil habitantes al reducir entre 10 y 15 minutos los tiempos de entrada y salida del municipio.

La nueva vialidad beneficiará de forma directa a habitantes de colonias como Terranova, Vistas del Río y el Ejido Juárez. Con su conclusión, se busca atender uno de los puntos de mayor congestión vial en la zona, particularmente en el sector del Puente El Sabinal.

Obra forma parte del plan de movilidad municipal

Durante la apertura de la vialidad, el alcalde reconoció el trabajo realizado por los equipos de la Secretaría de Obras Públicas e Infraestructura Urbana, quienes laboraron de manera continua durante el fin de semana para concluir la obra en tiempo récord y habilitar una nueva alternativa de circulación para la ciudadanía.

“Estoy muy contento porque estos casi dos kilómetros construidos con material de la más alta calidad reflejan el compromiso que tenemos de atender las peticiones de la ciudadanía. Es muestra de que trabajamos sin descanso todos los días para poner en orden todo lo que no se hizo por alrededor de 20 años”, expresó.

La vialidad conecta desde Camino a las Águilas hasta la calle Cañón del Sumidero y forma parte del Plan Integral de Movilidad, una estrategia que busca desarrollar un nuevo circuito interno que mejore la conectividad dentro del municipio.

Como parte de este mismo plan, recientemente se entregaron también las pavimentaciones de las calles Brecha 76 y Lomas del Sol, acciones orientadas a fortalecer la movilidad y reducir los tiempos de traslado para la población.

Autoridades piden conducir con precaución

El alcalde exhortó a los automovilistas a manejar con precaución al utilizar la nueva vialidad, donde se prevé la instalación de reductores de velocidad para garantizar que el tránsito sea ágil pero seguro.

Arratia Cruz también informó que, así como se realizó una consulta en redes sociales para dialogar con la ciudadanía sobre el tiempo de conclusión de la obra, próximamente se impulsará una dinámica para que las y los vecinos participen en la elección del nombre oficial de la calle.

Además, adelantó que en los próximos días comenzarán nuevas obras de pavimentación en sectores como El Sabinal y Vistas de la Primavera, mientras que los trabajos en la avenida Los Reguiletes ya se encuentran en proceso.

Más de 12 mil metros cuadrados intervenidos

Por su parte, el secretario de Infraestructura y Obras, César García Cavazos, detalló que durante los tres días de labores se intervinieron más de 12 mil metros cuadrados, además de la construcción de más de 4 mil metros de guarnición y dentellón, así como trabajos de pintura en la zona.

El funcionario explicó que, tras recibir la instrucción del alcalde, las cuadrillas iniciaron de inmediato los trabajos para concluir la pavimentación. Señaló que, junto con la próxima construcción de una rotonda en el Libramiento, se busca fortalecer la infraestructura vial y mejorar la movilidad en el municipio.

También indicó que en los próximos días continuarán labores de pintura y limpieza en el área para garantizar que las y los vecinos, principalmente del Ejido Calderón, puedan transitar con mayor seguridad.

Buscan reducir rezago en infraestructura vial

Con este tipo de proyectos, la actual administración municipal busca atender el rezago en materia de movilidad que enfrenta Juárez. La construcción y rehabilitación de nuevas calles y avenidas forma parte de una estrategia para mejorar la conectividad y brindar mejores condiciones de traslado a la población.

De esta manera, el municipio avanza en la consolidación de una red vial más eficiente que permita impulsar el desarrollo urbano y mejorar la calidad de vida de las y los habitantes.





