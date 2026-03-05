Alertan: conflicto en Irán traerá escasez y aumento de precios

El conflicto en Irán ya está generando interrupciones significativas en la cadena de suministro, afectando especialmente al transporte marítimo y aéreo.

Estas dificultades han provocado que navieras eviten la región, retrasando la llegada de productos esenciales y encareciendo los costos de envío a nivel global.

“Esto está causando un impacto significativo en la cadena de suministro global”, afirmó Patrick Penfield, profesor de prácticas de la cadena de suministro en la Universidad de Syracuse, en una nota publicada por la agencia AP.

Agregó que “a medida que este conflicto avance, empezaremos a ver escasez y fuertes aumentos de precios”.

El estrecho de Ormuz, por donde pasa aproximadamente el 20% del petróleo mundial, tiene alrededor de 3,200 barcos bloqueados o retrasados, intensificando la presión sobre los mercados internacionales.

Expertos advierten que esta situación podría intensificar la escasez de productos básicos, incluyendo alimentos y medicamentos.

Además, se espera un aumento en los precios de cereales, fertilizantes y combustibles agrícolas, lo que impacta los costos de producción de alimentos.

La volatilidad en los mercados energéticos también se incrementa: el precio del petróleo Brent ha subido más del 13 %, superando los US$82 por barril, lo que afecta directamente los costos que enfrentan consumidores y empresas.

Asimismo, un conflicto prolongado podría añadir hasta un 0.8 % a la inflación mundial, complicando el panorama económico.

Otras voces refieren que el impacto se siente con mayor fuerza en regiones como América Latina y Estados Unidos, donde el aumento en el costo de la gasolina y la energía además ya comienza a afectar la economía diaria de las familias.

En Estados Unidos, se anticipa un aumento inmediato de $5 a $10 centavos por galón de gasolina.

La situación obliga a monitorear de cerca los efectos económicos para anticipar medidas que mitiguen el golpe financiero a nivel global.

Prevén manufactureras y exportadoras de NL presiones en logística

Ante el reciente incremento en el costo de los energéticos derivado de acontecimientos internacionales, Index Nuevo León mencionó que, de extenderse la guerra en Irán, podría haber mayores presiones adicionales en la logística de las empresas.

Esto impactará la planeación operativa y la estructura de costos, incrementando la incertidumbre en el entorno productivo, indicó Zelina Fernández, directora de la Asociación de Maquiladoras y Manufactureras de Exportación (Index) Nuevo León.

“Consideramos que aún es muy pronto para estimar con precisión el impacto económico que pudiera generarse en la actividad de nuestros socios".

Sin embargo, es un tema que naturalmente podría reflejarse en los costos de producción, especialmente en una industria altamente dependiente de insumos energéticos para sus procesos y su operación logística”, explicó en entrevista con El Horizonte.

Mientras tanto, dijo que desde el sector industrial mantendrán un monitoreo constante del contexto internacional y confiamos en que prevalezcan condiciones que permitan estabilidad y certidumbre para la actividad manufacturera.

