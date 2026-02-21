Instala Gobierno Federal comisión de combate al gusano barrenador
Con estas medidas, el Gobierno de México busca consolidar una barrera sanitaria robusta que garantice la sanidad e inocuidad alimentaria ante esta amenaza
Con el firme objetivo de frenar el avance de la plaga del gusano barrenador en el ganado, el Gobierno de México oficializó la instalación de la Comisión Nacional para la Atención del Gusano Barrenador del Ganado, una instancia estratégica de control técnico y prevención que operará desde la Secretaría de Bienestar.
Bajo la coordinación de la Subsecretaría de Inclusión Productiva y Desarrollo Rural, encabezada por Columba Jazmín López Gutiérrez, esta nueva comisión busca unificar los esfuerzos federales, estatales y municipales para proteger el patrimonio pecuario del país.
Una estrategia integral y territorial
La iniciativa refuerza la ruta trazada por el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA), sumando capacidades operativas para una respuesta inmediata en todo el territorio nacional. El plan de acción contempla:
Formación y capacitación: Creación de comités estatales y regionales para instruir a técnicos, productores y tomadores de decisiones.
Vigilancia activa: Implementación de campañas de sensibilización, trampeo y acciones de supresión de la plaga.
Monitoreo digital: Registro de datos en el sistema de información epidemiológica de SENASICA para evaluar y ajustar las decisiones en campo de manera permanente.
Alianza interinstitucional y regional
La Comisión no trabajará de forma aislada; integra la colaboración del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) y la Secretaría de Medio Ambiente (Semarnat). Además, cuenta con el respaldo de los gobiernos de estados estratégicos, principalmente en el sur y sureste del país:
Estados participantes: Yucatán, Campeche, Quintana Roo, Chiapas, Tabasco, Oaxaca, Veracruz, Tamaulipas y Guerrero.
El papel clave de "Sembrando Vida"
Uno de los pilares más innovadores de esta estrategia es la incorporación de las y los beneficiarios del programa Sembrando Vida. Gracias a esta fuerza comunitaria, ya se han reportado avances significativos en las tareas de vigilancia:
234,280 trampas colocadas.
3,923 técnicos productivos y sociales desplegados.
422,530 sembradores activos en labores de reporte y monitoreo.
