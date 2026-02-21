Instala Gobierno Federal comisión de combate al gusano barrenador

Con el firme objetivo de frenar el avance de la plaga del gusano barrenador en el ganado, el Gobierno de México oficializó la instalación de la Comisión Nacional para la Atención del Gusano Barrenador del Ganado, una instancia estratégica de control técnico y prevención que operará desde la Secretaría de Bienestar.

Bajo la coordinación de la Subsecretaría de Inclusión Productiva y Desarrollo Rural, encabezada por Columba Jazmín López Gutiérrez, esta nueva comisión busca unificar los esfuerzos federales, estatales y municipales para proteger el patrimonio pecuario del país.

Una estrategia integral y territorial

La iniciativa refuerza la ruta trazada por el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA), sumando capacidades operativas para una respuesta inmediata en todo el territorio nacional. El plan de acción contempla:

Formación y capacitación: Creación de comités estatales y regionales para instruir a técnicos, productores y tomadores de decisiones.

Vigilancia activa: Implementación de campañas de sensibilización, trampeo y acciones de supresión de la plaga.

Monitoreo digital: Registro de datos en el sistema de información epidemiológica de SENASICA para evaluar y ajustar las decisiones en campo de manera permanente.

Alianza interinstitucional y regional

La Comisión no trabajará de forma aislada; integra la colaboración del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) y la Secretaría de Medio Ambiente (Semarnat). Además, cuenta con el respaldo de los gobiernos de estados estratégicos, principalmente en el sur y sureste del país: