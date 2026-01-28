Podcast
Nuevo León

Metro avanza y deja atrás 15 años de rezago, afirma Samuel

El mandatario destacó que las nuevas líneas tendrán una extensión de 34 kilómetros y serán financiadas con recursos estatales

  28
  Enero
    2026

El gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, comparó su gestión con administraciones anteriores al destacar que su gobierno impulsa la construcción de dos nuevas líneas del Metro, con una extensión total de 34 kilómetros y financiadas con recursos estatales, en contraste con la Línea 3, que tardó 15 años en concluirse y requirió apoyo federal.

Durante la inauguración del Corredor Verde Exposición, en el municipio de Guadalupe, el mandatario estatal señaló que durante décadas Nuevo León padeció problemas derivados de la mala planeación, la improvisación y la corrupción, lo que se tradujo en rezagos en movilidad, infraestructura urbana deficiente y espacios públicos inseguros.

García Sepúlveda subrayó que, a partir de la entrada en vigor de la nueva Constitución del estado, se estableció el derecho a la ciudad sustentable, lo que obliga a las autoridades a garantizar entornos urbanos justos, inclusivos y seguros. En ese contexto, afirmó que obras como el Corredor Verde Exposición representan la correcta aplicación de este marco legal.

El gobernador detalló que las dos nuevas líneas del Metro contarán con 21 estaciones, conectarán desde el aeropuerto y permitirán movilizar hasta 240 mil personas diariamente, lo que contribuirá a reducir el uso del automóvil y a mejorar la movilidad metropolitana.

Asimismo, destacó que el Corredor Verde Exposición facilitará la conexión peatonal entre estaciones del Metro, el Estadio de Rayados y diversos parques de la zona oriente del área metropolitana, además de integrarse a futuros corredores urbanos que enlazarán con el Parque Fundidora.

Finalmente, reiteró que su administración apuesta por un modelo de crecimiento urbano acompañado de infraestructura moderna y responsable, con el objetivo de elevar la calidad de vida de la población y consolidar a Guadalupe como un nodo estratégico de movilidad en Nuevo León.


