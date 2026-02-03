'México en el Corazón' conquista la Sala Alfonso Reyes

El escenario de la Sala Alfonso Reyes, en la Casa de la Cultura de Nuevo León, se vistió de gala con la presentación del ensamble “México en el Corazón”, un programa que rindió homenaje a la riqueza del patrimonio sonoro mexicano del siglo XX.

Integrado por la reconocida soprano Myrthala Bray, el talentoso tenor Gerardo Rocha y el virtuoso pianista Alan Martínez-Sáenz, el ensamble ofreció un recital que fusionó la técnica de la música de concierto con la emotividad de la canción de arte nacional.

Bajo el título homónimo del programa, los artistas llevaron al público por un viaje lírico que incluyó piezas fundamentales de compositores que definieron la identidad musical de México.

El repertorio destacó por el equilibrio entre virtuosismo vocal y delicadeza pianística, interpretando obras de Manuel M. Ponce, como Estrellita y Lejos de ti, y de María Grever, con Júrame y Loca, loca.

El público también disfrutó de joyas del piano de Alfredo Carrasco y Luis G. Jordá, ejecutadas magistralmente por Martínez-Sáenz. La velada cerró con temas icónicos de Consuelo Velázquez, José Alfredo Jiménez y Tata Nacho, logrando una conexión emocional inmediata con la audiencia.

Sobre el ensamble

Fundado a finales de 2024, “México en el Corazón” ha destacado rápidamente tras su debut en el CEIIDA de la UANL y su presentación con lleno total en el 10º Festival Internacional de Música Mexicana.

Los integrantes cuentan con formación en el Estudio de Ópera de Bellas Artes, maestrías en gestión cultural y presentaciones internacionales en Rusia, Serbia y Argentina, garantizando una ejecución de alta calidad técnica y artística.

Miércoles Musicales continúa

El concierto forma parte del ciclo Miércoles Musicales, que busca acercar la música de cámara y de concierto a la comunidad. El ciclo seguirá mañana, 4 de febrero a las 20:00 horas, con la presentación de Overlap Trío, una fusión de jazz moderno, funk y R&B.

Conarte, a través de la Casa de la Cultura de Nuevo León, invita a toda la comunidad a disfrutar de estos encuentros que celebran la creación musical y el talento de los artistas. La Casa de la Cultura se ubica en Avenida Colón 400, Centro de Monterrey.

La cartelera completa de Miércoles Musicales está disponible en conarte.org.mx

y en las redes sociales @conartenl.

