Grupo Jaguares rescata 36 animales en primer trimestre del 2026

Durante el primer trimestre del año, Protección Civil de Santa Catarina reportó el rescate de 36 animales, como parte de las acciones permanentes para atender emergencias y proteger tanto a la fauna como a la población.

Predominan rescates de fauna silvestre

De acuerdo con la corporación, 24 de los rescates correspondieron a fauna silvestre, incluyendo especies como osos, serpientes, tlacuaches, mapaches, aves y murciélagos. En estos casos, el personal aplicó los protocolos necesarios para su manejo y reubicación segura en su hábitat natural.

Estas intervenciones se realizan principalmente tras reportes ciudadanos o situaciones de riesgo, donde los animales se encuentran atrapados, heridos o en zonas urbanas.

Atienden reportes de animales domésticos

En cuanto a fauna doméstica, se atendieron 12 reportes relacionados con perros y gatos, los cuales fueron resguardados y valorados por el Grupo Jaguares de Protección Civil, especializado en este tipo de atención.

Resultados de los operativos

Como resultado de estas acciones, 17 animales fueron liberados, mientras que seis fueron entregados a sus propietarios. Además, un ejemplar protegido bajo la NOM-059-SEMARNAT-2010 recibió manejo especializado, y cinco más quedaron a disposición de instancias de protección animal.

Dentro de los rescates, se contabilizaron dos casos relacionados con incendios, así como cinco intervenciones mediante método aversivo, técnica utilizada para ahuyentar fauna y prevenir riesgos tanto para los animales como para la ciudadanía.

Capacitación fortalece atención especializada

Las autoridades destacaron que el personal del Grupo Jaguares mantiene capacitación constante, lo que permite responder de manera oportuna y segura a este tipo de emergencias, fortaleciendo la atención a la fauna dentro del municipio.

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